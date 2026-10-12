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  • Kuşadası Limanı'na kruvaziyer akını: 4 gemi, 6 bin turist

Kuşadası Limanı'na kruvaziyer akını: 4 gemi, 6 bin turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kruvaziyer hareketliliği yaşandı. İlçeye gelen 4 yolcu gemisi, toplam 6 bin turisti bölgeye taşıdı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuşadası Limanı'na kruvaziyer akını: 4 gemi, 6 bin turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen 4 kruvaziyer gemisi, toplam 6 bin turisti bölgeye ulaştırdı. Binlerce ziyaretçinin ilçeye gelmesiyle Kuşadası'nda hareketlilik yaşandı.

1 4 kruvaziyer Eğe Port Limanı'na yanaştı

4 kruvaziyer Eğe Port Limanı'na yanaştı

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Arcadia", Panama bayraklı "MSC Divina", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Marshall Adaları bayraklı "Variety Voyager" kruvaziyerleri yanaştı.

2 6 bin turist getirdi

6 bin turist getirdi

Gemilerle ilçeye gelen 6 bin turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.

3 Tarihi yerler ziyaret edildi

Tarihi yerler ziyaret edildi

Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bir kısmı ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

4 Akşam limandan ayrılacaklar

Akşam limandan ayrılacaklar

Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.
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