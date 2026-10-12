Kuşadası Limanı'na kruvaziyer akını: 4 gemi, 6 bin turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen 4 kruvaziyer gemisi, toplam 6 bin turisti bölgeye ulaştırdı. Binlerce ziyaretçinin ilçeye gelmesiyle Kuşadası'nda hareketlilik yaşandı.
1 4 kruvaziyer Eğe Port Limanı'na yanaştı
Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Arcadia", Panama bayraklı "MSC Divina", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Marshall Adaları bayraklı "Variety Voyager" kruvaziyerleri yanaştı.
2 6 bin turist getirdi
Gemilerle ilçeye gelen 6 bin turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.
3 Tarihi yerler ziyaret edildi
Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bir kısmı ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.