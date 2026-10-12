Alman otomobil üreticisi Audi, Çin’deki sert rekabet ve ABD gümrük vergileri nedeniyle zorlu bir süreçten geçerken, üçüncü çeyrek araç teslimatlarında yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüş yaşadı.

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Audi, Temmuz ve Eylül ayları arasında ana markasına ait 314.905 araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,7'lik bir gerilemeye işaret ediyor. Yaşanan düşüşün, ikinci çeyrekte kaydedilen yaklaşık yüzde 8'lik gerilemeye kıyasla belirgin şekilde ivme kazandığı görüldü.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde ise Audi’nin toplam teslimatları yıllık bazda yüzde 11,4 azalarak 1,04 milyon seviyesinde kaldı. Buna karşın Almanya ve Avrupa genelindeki teslimatlar, aynı dönemde hafif bir artış gösterdi.

Çin ve ABD pazarları zorluyor

Audi için özellikle Çin ve ABD pazarları büyük zorluk teşkil ediyor. Şirket; Çin’deki durgun talep ve yoğun fiyat baskısının yanı sıra, ABD’deki ithalat vergilerinden de olumsuz etkileniyor. Rakibi BMW’nin aksine ABD’de kendisine ait bir üretim tesisi bulunmayan Audi, bu durum nedeniyle gümrük vergilerine karşı son derece savunmasız kalıyor.

Yılın ilk dokuz ayında Audi’nin satışları Çin’de yaklaşık dörtte bir, ABD’de ise altıda bir oranında geriledi. Şirket yetkilileri, popüler modelleri A1 ve Q2’de yaşanan model yenileme süreçlerinin de bu düşüşte payı olduğunu belirtti.

Audi'nin yaşadığı uzun süreli kan kaybının boyutu, geçmiş verilerle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde ana markasıyla yaklaşık 480.000 araç teslimatı gerçekleştirmişti. Bu rakam, son çeyrekte elde edilen teslimat sayısının yaklaşık %50 üzerinde bulunuyor.