ARA
DOLAR
49,36
0,13%
DOLAR
EURO
55,27
0,40%
EURO
ALTIN
6565,00
0,07%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

Hafta içi hava nasıl olacak?

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Hafta içi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ile Kuzey Ege kıyılarında (İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

0
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL