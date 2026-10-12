“70 milyon dolarlık enerji yatırımı planlıyoruz"

1968 yılında Konya’da Hasan Faydasıçok tarafından temelleri atılan Faydasıçok Holding, bugün ikinci kuşak temsilcisi Adnan Naci Faydasıçok’un liderliğinde güçlü bir sanayi grubuna dönüşmüş durumda. Grup çatısı altında; öğütme amaçlı bilyalı - çubuklu değirmenler için yüksek aşınma direncine sahip çelik bilye üretimi gerçekleştiren Grindballs, Konya’da inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yürüten NFC Faydasıçok İnşaat ve otomotivden savunma sanayisine kadar birçok sektörün vasıflı çelik ihtiyacını karşılayan Hasçelik bulunuyor.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

Holdingin amiral gemisi Hasçelik bugün Bilecik, Kocaeli ve Konya’da bulunan altı üretim tesisinde bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla hem üretim altyapısını hem de katma değerli ürün kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren şirketin bu dönüşümünün en önemli adımlarından biri Bilecik-Osmaneli’nde devreye aldığı yeni nesil çelikhane. Tesisin ramp-up sürecinde üretimi kademeli olarak artırarak aylık yaklaşık 5 bin ton seviyesinden 30 bin ton seviyesine taşıdıklarını söyleyen Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, “2025 yılında yaklaşık 280 milyon dolar olan ciromuzu bu yıl sonu 400 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyümenin temelinde çelikhanemizin kapasite kullanımını yükseltmek, operasyonel verimliliğimizi artırmak ve ihracat performansımızı güçlendirmek yer alıyor” diyor.

Yozgat, Sivas ve Van’da 25 milyon dolarlık GES projesi geçirdiklerini, önümüzdeki bir-iki yıl içinde de yaklaşık 70 milyon dolarlık ilave enerji yatırımı planladıklarını söyleyen Faydasıçok, önümüzdeki dönemdeki yatırım gündemlerinden Türk çelik sektöründeki gelişmelere kadar pek çok sorumuzu şöyle yanıtlıyor:

Hasçelik’in toplam üretim kapasitesi nedir? Önümüzdeki 3-5 yıl içinde kapasitenizi ne kadar artırmayı hedefliyorsunuz?

Hasçelik’in üretim altyapısı bugün çelik üretiminden sıcak haddelemeye ve ileri işleme proseslerine kadar uzanan entegre bir yapıdan oluşuyor. Bugün yaklaşık 375 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahibiz. Üretim zincirinin farklı aşamalarını oluşturan ve birbirini besleyen entegre bir sistem içinde faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde temel hedefimiz mutlak tonajı büyütmekten çok, mevcut üretim altyapımız içinde katma değerli ürünlerin üretim miktarını ve payını artırmak.

Hasçelik’in iç pazardaki konumu nedir?

Türkiye’nin önde gelen vasıflı çelik üreticilerinden biriyiz. Özellikle parlak çelikte Türkiye’nin en büyük üreticisi ve ihra catçısı konumundayız. İhracat yoğunluğumuz ürün grupları na göre farklılaşıyor. Örneğin; parlak çelik üretimimizin yakla şık yüzde 40’ını ihraç ediyoruz.

İhracat yaptığınız başlıca ülkeler hangileri? İhracatın toplam satışlarınızdaki payını önümüzdeki dönemde ar tırmayı planlıyor musunuz?

Bugün altı kıtada 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızda önemli bir ağırlığa sahip. 2026 sonunda ihracatımızı 2025’e göre yaklaşık yüzde 55 artırmayı planlıyoruz. Avrupa Birliği ve İngiltere başta olmak üzere Amerika kıtası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika önemli büyüme alanlarımız arasında.

Çelik sektöründe enerji maliyetleri şirketlerin rekabet gücünü doğrudan etkiliyor…

Çelik, enerji yoğun bir sektör ve enerji giderleri bizim için en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Mevcut üretim ölçeğimizde aylık elektrik giderimiz yaklaşık 2,5 milyon dolar seviyesinde. Bu nedenle enerji maliyetlerini yalnızca operasyonel bir gider olarak değil, doğrudan rekabet gücümüzü etkileyen stratejik bir konu olarak ele alıyoruz.

GES projeleri gündeminizde. Ne kadarlık bir yatırım söz konusu?

Yozgat, Sivas ve Van’daki üç GES projemiz için proje geliştirme, enerji nakil hatları ve mühendislik süreçleri dahil toplam 25 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Yatırımımızın yüzde 20’sini öz kaynaklarımızla, yüzde 80’ini ise kredi finansmanıyla karşıladık. Bu yatırımınla Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) sürecine hazırlanmak ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi doğrudan üretim altyapımıza taşımak istiyoruz. GES yatırımlarımızın karbon ayak izimizde yıllık yaklaşık 24 bin ila 30 bin ton CO₂e azaltım sağlamasını öngörüyoruz. Daha uzun vadede ise 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırlamayı hedefliyoruz.

GES yatırımlarımızla enerji maliyetlerimizde yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlamayı öngörüyoruz.

Santraller ne zaman tam kapasiteyle devreye girecek?

Yozgat, Sivas ve Van’daki üç GES yatırımımızın tamamı devrede ve elektrik üretimine başladı. Toplam 34,5 MWp kurulu güce sahip bu üç santralle temiz enerji dönüşümümüzün ilk fazını tamamlamış bulunuyoruz.

Gündeminizde yeni enerji yatırımları veya farklı yenilenebilir enerji projeleri var mı?

Önümüzdeki bir - iki yıl içinde yaklaşık 70 milyon dolarlık ilave enerji yatırımı planlıyoruz. GES ve rüzgar enerjisi projelerinin yanı sıra enerji depolama sistemlerini değerlendiriyoruz. Yeşil hidrojen teknolojilerini de orta ve uzun vadeli dönüşümümüz açısından yakından takip ediyoruz.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız, hedefleriniz neler?

Öncelikli büyüme alanlarımız arasında sıcak haddelenmiş vasıflı çelikler, soğuk işlem görmüş parlak çelikler, krom kaplı miller ve ıslah çelikleri yer alıyor. Özellikle otomotiv, havacılık, savunma sanayii, raylı sistemler, hidrolik ve makine imalatı gibi yüksek kalite ve mühendislik beklentisi olan sektörlerde ürün portföyümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında ıslah çeliği alanında yaklaşık 10 milyon Euro’luk yeni bir yatırım planlıyoruz. Teknoloji tarafında ise yapay zekayı üretim optimizasyonu, kestirimci bakım, kalite kontrol, proses analitiği ve karar destek sistemlerinde daha yaygın kullanmayı hedefliyoruz. Öte yandan önümüzdeki üç yıllık dönemde yıllık ciromuzun ortalama yüzde 3 ila 5’ini yatırıma ayırmayı öngörüyoruz.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (CBAM) ne kadar hazırsınız?

Düşük karbonlu üretimi uzun vadeli rekabet stratejimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bilecik-Osmaneli’ndeki çelikhanemizde yüzde 100 hurda bazlı elektrik ark ocağı ve Consteel ® teknolojisi kullanıyoruz. Bu üretim modeliyle yaptığımız kıyaslamalarda karbon ayak izinde yüzde 80’e varan azalma potansiyeli ortaya çıkıyor.