Vefat edenlerin anılarına kıyamadı: 8 tır eşyayı memleketine taşıdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 30 yıl ikinci el eşya ticareti yapan 56 yaşındaki Duran, binlerce parça eşya topladı.

Yıllar içerisinde topladığı, aralarında fotoğraf albümü, cezve, daktilo, saat, kitap, kilim, halı, sandık, oyuncak ve kıyafetlerin de bulunduğu eşyaların büyük bölümünü satan Duran, vefat edenlerin yakınlarından aldıklarını ise satmaya kıyamadı. Duran, 20 yıl Kepez'deki deposunda biriktirdiği eşyaları, memleketi Kelkit'e getirdi.

İsmail Duran, Fransa'dan yurda dönen kardeşi İsrafil Duran ile babasından kalan lokantayı 2 yıl önce ikinci el eşya dükkanına dönüştürerek, farklı dönemlerden binlerce parçalık koleksiyonunu beğeniye sunuyor.

"Eşyaları satmak yerine saklamayı tercih ettim"

İsmail Duran, AA muhabirine, Antalya'da ikinci el eşya ticareti yaptığı dönemde vefat eden kişilerin eşyalarının satılmasından ya da ücretsiz verilmesinden etkilendiğini söyledi. Eşyaları topladıkça ilgisinin de arttığını belirten Duran, zamanla deposunun fotoğraf, televizyon, çatal-bıçak takımları, kıyafet ve kitap gibi pek çok parçayla dolduğunu ifade etti.

Duran, topladığı eşyalardan bazılarının antika değerini zamanla öğrendiğini dile getirerek, eşyaları satmak yerine saklamayı tercih ettiğini anlattı. Meslek hayatının 20 yıllık bölümünde 8 tır dolusu eşya biriktirdiğini vurgulayan Duran, özellikle çeyiz sandıklarından çıkan el işi ürünlerin ve hediyelik eşyaların geçmişe dair izler taşıdığını kaydetti.

Toplamaya devam ettiği eski eşyaları sergilemek ve hikayelerini ziyaretçilere anlatmak istediğini belirten Duran, "Mesela çeyiz sandığı var. Açtığın zaman bakıyorsun yastık yüzü, yorgan yüzü, dantel işlemeler, ufak tefek hediyelik eşyaları var. Bunları insanlara anlatacağım." dedi. Duran, eşyaları almak isteyen çok kişi olmasına rağmen satmadığını, özenle sakladığını sözlerine ekledi.