Nisan ayı boyunca 1.400 seviyesini birkaç kez aşan BİST-100 Endeksi, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Teknik görünüme bakıldığında, endeksin geçen hafta gün içi hareketlerde 2 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.399 seviyesini geçse de bu seviye üzerinde kalıcı olamadığı görüldü.

Uzmanlar, 60 dakikalık göstergelerin aşırı alım bölgesinden aşağı yönlü hareket ettiği bilgisini verirken kısa vadede takip edilecek ilk direnç seviyesi olarak 1.402, sonraki direnç seviyesi 1.409’a işaret ediyor.

Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.378 ve 1.365. Bu ortamda portföy oluştururken riski dağıtmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, çeşitlendirilmiş portföy önerisine devam ediyor.

Bu konuda analizleri ve portföy dağılım önerilerinin detaylarını piyasa giriş haberimizde detaylarıyla bulabilirsiniz.

PİYASA GÜNDEMİ

03 MAYIS PAZARTESİ

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