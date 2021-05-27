Resmi Gazete’de bugün… 27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler;
Resmi Gazete’de bugün… 27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran...Daha fazla oku
En basit haliyle 2021 yılının Mayıs ayı döviz kuru 1 $=8,24 TL üzerinden işlem görüyorken 2020 yılında bu miktar 6,90 TL civarındaydı. Sadece 1 yılda dolar kuru Türkiye’de neredeyse 1,5 TL civarında artmış durumda. Bazı durumlarda kurdaki oynaklık bir gün içerisinde bile inanılmaz düzeylere çıkabiliyor....Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi AstraZeneca'dan tedariki geciken her doz için günlük 10 avro tazminat talep...
Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak...
Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği süresiz yasaktan sonra İran da kripto para madenciliğini Eylül ayına kadar yasakladı. İran Başkanı Hasan...
ABD'li e-ticaret devi Amazon, uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle Washington DC başsavcısı tarafından...
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