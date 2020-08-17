Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3870’ten işlem görüyor.

Geçen hafta 7,20-7,38 bandında hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,3712’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3870’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 8,7640’tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6830’dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 92,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1860 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesinin risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları ve temmuz ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ABD’de ağustos ayı New York Fed imalat endeksinin izleneceğini söyledi.