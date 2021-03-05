2020 yılında dünya genelinde bulut hizmetleri pazarı yüzde 17,2 büyüyerek 208 milyar doları aştı. Pandemiyle sektörün büyümesinin hızlandığını söyleyen Dia Yazılım Genel Müdürü Süha Onay, “2020’de yüzde 70’in üzerinde büyüdük. 2021’de de yüzde 50’nin üzerinde büyümeyi planlıyoruz” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim Şubat 2021 tarihli sayıdan

Tüm şirketlerin ofise, masaya, binalara bağlı olmadan cep telefonundan, tabletten veya dizüstü bilgisayardan yönetilebilmesine olanak tanıyan bulut teknolojilerinin önemi pandemi döneminde daha da iyi anlaşıldı. Gartner’a göre 2020 yılında dünya genelinde bulut hizmetleri pazarı yüzde 17,2 büyüyerek 208 milyar doları aştı.

2021’de bulut yazılım sektörünün yüzde 20 dolayında büyümesini bekleniyor. Pandemiden önce, 2023’te bu pazarın 623 milyar dolar olması bekleniyordu. Pandemi sonrasında bu büyümenin daha hızlanacağı tahmin ediliyor.

Zira Covid-19, e-ticaret gibi bulut sektörünün de büyümesine hız kattı. Pandemi bir taraftan işletmelerin önlerini görememeleri nedeniyle yatırımlarını kısmalarına neden olurken, bir taraftan da rekabette öne çıkmak üzere işlerini ve evden çalışan personellerini nasıl daha verimli yönetebileceklerini düşünmelerine neden oldu.

Özellikle lokal yazılımlar kullanan firmalar hızla bu ihtiyaçlarına yönelik arayışa girdiler. Pandemi döneminde evden çalışmaya geçen şirket çalışanları sadece fatura kesmek için bile haftanın belirli günleri ofise gitmek zorunda kaldılar. Haliyle bu dönemde bulut teknolojisi üzerine çalışan şirketlerin öne çıkmasını sağladı.

Bulut teknolojisi ile kurumsal yazılım hizmetleri veren Dia Yazılım bunlardan biri. 2004 yılında ODTÜ Teknokent’te kurulan Dia Yazılım, mobil, e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğu çözümlerle; muhasebeden, finansa, stok ve depo takibinden, üretime, müşteri ilişkileri yönetiminden, servis hizmet yönetimine; tüm sektörlerdeki firmaların dijitalleşme-sine yönelik hizmetler sunuyor.

2021’DE YÜZDE 50 BÜYÜME HEDEFİ

Dia Yazılım Genel Müdürü Süha Onay, “Tüm sektörlere verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlayarak yer, zaman, mekan, cihaz bağımsız firmalarını yönetebilmelerine olanak sağlıyoruz. Ayrıca ara yüzümüzün çok kolay olması nedeniyle yeni üyelerimiz de çok hızlı bir şekilde sisteme adapte olabiliyor” diyor.

Pandemi döneminde dijitalleşmenin öneminin artması DİA Yazılım’ın da büyümesini sağladı. 2020’de yüzde 70’in üzerinde büyüyen şirket, 2021’de de yüzde 50’nin üzerinde büyümeyi planlıyor.

Onay, “2020’de e-ticaretteki büyümeye paralel olarak özellikle B2B e-ticaret paketimizi B2C’ye de taşıyarak DİA E-Power ürünümüzü faaliyete geçirdik. 2021’de de E-Power’a yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyor.

Ayrıca müşterilerin daha esnek ve etkin raporlamalar almasını sağlayacak olan BI teknolojisine de yatırımlar sürüyor. Büyüme nedeniyle 2021’de özellikle AR-GE yatırımlarının artırılması ve AR-GE departmanı, müşteri hizmetleri, satış ve satış destek ekibi büyütme ve bayi ağının da 300’e çıkartılması hedefleniyor.

ANLIK TAKİP MÜMKÜN

Dia Yazılım, muhasebeden üretime, e-ticaretten satış, satın alma ve stok yönetimine tüm iş süreçlerinde, üyelerin hız ve verimliliklerinin artmasına destek oluyor. Ayrıca gelişmiş bir mobil uygulaması bulunuyor. Üyeler nerede olurlarsa olsunlar cep telefonlarından Dia uygulamasına girip, bilgisayardan yapabildikleri tüm işlemleri yapabiliyor ve tüm raporlarına ulaşabiliyor.

Örneğin; yöneticiler; ofise uğramasa bile gün içinde ne kadar satış yapılmış, ne kadar kar edilmiş, kaç teklif verilmiş, hangi tedarikçiye ne kadar ödeme yapılmış gibi raporları anlık takip edebiliyor, sahadaki satış temsilcileri; müşteriye hangi üründen hangi depoda kaç adet var, fiyatı nedir, görselini gösterip hemen bilgi verebiliyor.

Hatta e-fa-tura kesip anında gönderebiliyor. Depo sorumlusu; gelen siparişi görüp, sipariş gelen ürünün hangi depoda hangi rafta olduğunu, kaç tane kaldığını anında görebiliyor. Tüm bunlar işgücüne özgürlük katarken, süreçlerin de çok daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.

Dijitalleşmenin tüm şirketlere özgürlük getirdiğini belirten Onay, “Ofise, masaya, binalara bağlı olmadan cep telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan şirketinizi yönetebilmenize veya operasyonlara müdahale edebilmenize olanak tanıyor.

Bu özgürlük size verimlilik ve performans olarak da geri dönüyor. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyaya evrilirken, firmalar arası tüm iletişim diji-talleşecek. IoT, bulut, e-ticaret, ERP, tedarik zinciri, üretim, Endüstri 4.0 kavramları bir araya gelerek tam bir ekosistem oluşturacak” diyor.

Ayrıca bulut teknolojisi ile firmalar herhangi bir donanım ihtiyacı olmadan, bir server almadan, altyapı için bir yazılım lisans maliyeti ödemeden sadece istedikleri ürünleri Dia’nın çözüm kütüphanesi içinden seçebiliyor. Böylece daha düşük lisans maliyetli kiralama modeliyle işletmeler maliyetlerini minimuma indirerek, firmalarını online olarak yönetebiliyorlar.

Bulut teknolojisi ile hizmet verdiği için Dia, özellikle yurtdışı ofisleri olan Türk firmalar için avantaj sağlıyor. Onay, hem merkezi Türkiye’de olup yurtdışında ofisleri olan hem de yurtdışı merkezli çok sayıda üyeleri olduğunu söylüyor. Şirketin gelecek hedeflerinden biri de yurtdışı pazarlara açılmak. Burada şirketin önceliği muhasebesel mevzuatı Türkiye ile benzer olan ülkeler olacak.

Henüz yatırım almayan şirket, zaman zaman görüşmeler yapıyor. Onay, “Şu anda bizim için öncelikli bir konu değil. Finansal olarak güçlü bir yapımız var ve yatırım alma ihtiyacımız şu anda yok. Teklifler oldukça değerlendiriyor, bizi firma olarak ileri taşıyacak, müşterilerimize verdiğimiz hizmeti geliştirecek, vizyonu bizimle örtüşen işbirlikleri olursa olumlu yaklaşabiliriz” diye konuşuyor.

VERİMLİLİK SAĞLIYOR

Bulut teknolojisi firmaların maliyetlerini düşürüp verimliliklerinin artmasını sağlıyor. Bir KOBİ’nin lokal yazılım kullanabilmesi için bir donanım, sistem alması, yedekleme sistemi yapması gerekli.

Dia’nın her bir üyesi için ortalama donanım maliyeti 60 dolar. 60 dolarlık bir yatırımla 3 bin dolarlık hizmet veriliyor. Her yıl da 12 dolarlık bir amortisman maliyeti ortaya çıkıyor. Onay, “Donanım konusunda yüzde 99’luk bir verimlilik sağlamış oluyoruz. Ayrıca bu cihazlar elektrik de harcıyor.

7/24 açık kalan bir server’ın yıllık 2 bin 400 TL’lik elektrik maliyeti ortaya çıkıyor. DİA kullandığında sadece 30 TL harcıyor. Özelleştirme ve uygulamada yüzde 43, donanımda yüzde 26, bilişim personelinde yüzde 14 ve bakım maliyetlerinde yüzde 7 tasarruf ediyorlar. 100 bin girişimci KOBİ’ye göre hesapladığımızda, sadece bulut teknolojisini kullanması halinde yıllık 200 milyon TL enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bu da enerji ithal eden bizim gibi ülkeler için büyük bir tasarruf anlamına geliyor. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlıyoruz” diyor.

VERİLERİN YÜZDE 48’İ BULUTTA

Pandemi, KOBİ’lerde e-dönüşümü hızlandırdı. 2021’de pandeminin bitişi ve ekonominin toparlanmasıyla şu anda yatırımlarını durdurmuş firmaların da hızla bu alanda adım atması bekleniyor. 2016’da şirket verilerinin yüzde 35’i bulutta tutuluyordu. 2019’da bu rakam yüzde 48’e yükseldi. 2023’de bu rakamın yüzde 60’ı geçmesi bekleniyor.