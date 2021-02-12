SPK, BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin BIST-50 Endeksinde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sadece BIST-30 Endeksi’nde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin, 12.02.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BIST-50 Endeksi’nde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, BIST-50 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020 tarihli ve 13/314 sayılı, 02.03.2020 tarihli ve 14/315 sayılı, 30.06.2020 tarihli ve 39/798 sayılı Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesi kararlaştırıldı.

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.