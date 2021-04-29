Yünsa, döngüsel ekonomi alanındaki yenilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla iplik ve kumaş üretim hatlarındaki atıkları geri dönüştürerek Düşük Karbon Ayakizli Mini Eko Kumaş Koleksiyonu oluşturdu.

Yünsa açıklamasına göre, sürdürülebilirlik anlayışını merkeze alarak döngüsel ekonomi modelini yaygınlaştırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Yünsa, atıkların geri dönüştürülmesi konusundaki çalışmalarıyla sektöre öncü oluyor.

Gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sayesinde, geri dönüştürülmüş malzemeleri Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standart (RCS) sertifikalarıyla uyumlu şekilde ham madde olarak kullanan Yünsa, ayrıca üretim hattından çıkan süreç kaynaklı elyaf atıklarını da ham madde olarak değerlendiriliyor.

Dönüştürülmüş kumaştan koleksiyon

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından geliştirilen Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Platformu Türkiye Materials Marketplace projesine destek veren Yünsa, “Kumaş Atıklarını Geri Dönüştürerek Düşük Karbon Ayakizli Mini Eko Kumaş Koleksiyonu Geliştirilmesi” projesini oluşturdu.

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) da fon desteği ile düzenlenen proje kapsamında, 5 farklı kompozisyonda geri dönüşümlü kumaş geliştirildi.

2019 yılından bu yana TÜBİTAK desteği ile “Yün İplik Üretim Hattı Teleflerinden Geri Dönüştürülmüş İplik ve Kumaşların Geliştirilmesi” projesini yürüten Yünsa Ar-Ge merkezi, geliştirdiği projelerle iplik ve kumaş üretim hatlarındaki atıkların en etkin şekilde geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor.

Şirket, ayrıca üretim sürecinde çıkan iplik ve elyaf atıklarından ses ve ısı izolasyonu sağlayan kumaş üretimi gerçekleştirerek patent başvurusunda bulundu.

“Pet şişeleri geri dönüştüren tedarikçileri kullanmaya öncelik veriyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Üretimimizin merkezinde çevre dostu, sürdürülebilir çözümler ve inovasyon var. Daha az enerji ve doğal kaynak harcayarak, karbon ayak izimizi azaltarak doğayla daha barışık üretim için çalışıyoruz. Bu anlayışla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilir üretim konusundaki çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ar-Ge merkezlerinin yenilikçi çalışmalarıyla sadece elyaf atıkları değil yünlü kumaş atıkları da ekonomiye yeniden kazandırmayı başardığını aktaran Sürmegöz, şunları kaydetti:

“GRS ve RCS sertifikalarıyla uyumlu şekilde son üründe kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler tedarik zinciri boyunca izlenerek doğrulanıyor. Yünsa olarak, döngüsel ekonomiye katkımızı artırmak hedefiyle yol alıyoruz. Ham madde temini sürecinde, atık haline gelmiş pet şişeleri geri dönüştürerek polyester elyaf üreten tedarikçileri kullanmaya öncelik veriyoruz. Bu anlayışla geri dönüştürülmüş iplik ve kumaşlardan yeni koleksiyonlar oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor.”