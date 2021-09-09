Arif, Muzaffer, Sami ve Rami Karaca tarafından 1973 yılında İstanbul Süleymaniye’de temelleri atılan ve bugün mutfak ürünleri ve küçük ev aletlerinde 2,5 milyar TL ciro ile faaliyetlerini sürdüren Karaca Group, yurtdışında yeni pazarları hedefe aldı.

22 Ağustos – 4 Eylül 2021 tarihli sayıdan

Yurtdışına mutfak, sofra ve ev tekstil kategorilerini tek bir çatı altında, kendi markası ile sattıklarını ifade eden Karaca Group CEO’su Fatih Karaca, “Yurtdışında organize perakende markası göremiyorsunuz. Bu boşluğu kendimize fırsat olarak gördük ve bunu öncelikli olarak satın alma gücü yüksek olan coğrafyalarda değerlendirmek üzere harekete geçtik” diyor.

Şu an üç kıtaya yayılmış bir mağazacılık ağı olan grubun öncelikli pazarı Avrupa. Avrupa’da hem coğrafi yakınlık hem de satın alma gücü anlamında büyümeyi planladıklarını kaydeden Fatih Karaca, “Ayrıca İngiltere üzerine araştırmalarımızı ve girişimlerimizi sürdürüyoruz.

En kısa sürede de orada ürünlerimizle yer alacağız. Sonrasında mağazacılık deneyimimizi Amerika’ya taşımak istiyoruz” diye konuşuyor. Öte yandan e-ticaret konusunu da çok önemsediklerini ifade eden Karaca, dijitalleşme ve inovasyonun şirket kültürünün en temelinde yer aldığını kaydediyor.

Bu nedenle tüketicilerle buluşulan her noktada teknolojinin sunduğu bütün olanakları markalarına taşıdıklarını belirtenKaraca, “Diğer yandan Türkiye’de perakende sektörüne yeni bir soluk getirecek mağaza konseptini hayata geçiriyoruz.

Geleneksel mağazalardan farklı olarak satış sonrası teknik servis hizmetini de eklediğimiz bu konseptte tüketiciler hem Karaca’nın hem de dünyanın önde gelen markalarının mutfak, sofra ve evyaşam ürünlerine avantajlı fiyatlarla ulaşabilecek” şeklinde konuşuyor.

Fatih Karaca, bu girişimler ve yatırımlar neticesinde 2021 yılını yüzde 50’nin üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini dile getiriyor.