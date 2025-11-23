ARA
DOLAR
42,45
0,02%
DOLAR
EURO
49,40
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
5661,82
-0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
10914,65
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta (23 Kasım - 6 Aralık 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (23 Kasım - 6 Aralık 2025) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (23 Kasım - 6 Aralık 2025)

OFİS FİYATLARI NE OLACAK?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Nitelikli yatırımcı sınırı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmeli”
Müşteri deneyiminin geleceği İş CX Türkiye’de ele alındı
“AKLease Filo ile geleneksel filo kiralamanın ötesine geçmeyi hedefliyoruz”
TeklifimGelsin ile Hedef Portföy’den stratejik yatırım ortaklığı

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Enflasyon tahmininde yine bir revizyon
Yurt dışı kredi borcu altı yılın zirvesinde
Bütçede 10 aylık açık 1,4 trilyon TL’yi aştı
Sanayi üretiminde sert düşüş
Savunma sanayi ihracat liderliğine göz dikti 
"Dört modele 400 milyon Euro yatırım yapıyoruz"
1 milyar TL yatırımla Zade’yi ayağa kaldırdı 
Elektrikli araç üretimine 20 milyon dolar yatıracak
Kardeş ülke ‘Hallyu’ dalgasıyla geliyor
25 yerli girişimden EdTech’te global atak
“75 milyon dolarlık yeni yatırımın temelini attık”
Güriş, Mogan Enerji’yle yurtdışı pazarda büyüyecek

PANORAMA
Macera arıyorsan Y kuşağını, kusursuzu istiyorsan Z’yi takip et

İŞ DÜNYASINDAN
500 milyar dolarlık fon temsilcileri Türkiye’ye geldi
Tarım Kredi Kooperatifleri’nden marka dönüşümü
Pegasus’tan operasyonel atak
OPPO, Türkiye’den ihracata hazırlanıyor
“Türk Çam Balı’nda devlet tarafından fonlanmalıyız”
Uluslararası açılımı İtalya’dan yapacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Genç iş gücü ile yükselen strateji
Tüketici kimliği olan ürünleri tercih ediyor

GİRİŞİM
Mamografi analizini hızlandırıyor
Türkiye kadın girişimcisini seçiyor
GençBizzTech 2026 başlıyor

VERGİDE GÜNDEM
Yeniden değerleme oranı ve 2026 artışları

BORSA
Üçüncü çeyrek bilançosuyla öne çıkan 41 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Kardemir’de yeni öneri ne oldu?

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL