Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze, Darıca elektrik kesintisi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülen bu geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları, Kocaeli'nin enerji altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. 8 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen bu kesintiler, özellikle kış şartlarında şebekenin daha dirençli hale getirilmesi için kritik önem taşıyor.
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar için SEDAŞ tarafından sağlanan anlık verilere göre, 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı itibarıyla elektriklerin geri geliş saatleri ve etkilenen mahallelerin güncel durumu netleşti.
Çalışmaların çoğu tamamlanma aşamasında olsa da, arıza giderme ve test süreçleri nedeniyle bazı bölgelerde enerji verme işlemi kademeli olarak ilerliyor.
SEDAŞ tarafından yapılan kesinti yerlerine ve saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.