Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze, Darıca elektrik kesintisi

Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar için SEDAŞ tarafından sağlanan anlık verilere göre, 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı itibarıyla elektriklerin geri geliş saatleri ve etkilenen mahallelerin güncel durumu netleşti.

Çalışmaların çoğu tamamlanma aşamasında olsa da, arıza giderme ve test süreçleri nedeniyle bazı bölgelerde enerji verme işlemi kademeli olarak ilerliyor.