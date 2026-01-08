ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze, Darıca elektrik kesintisi

Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze, Darıca elektrik kesintisi

Kocaeli genelinde bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) SEDAŞ tarafından yürütülen geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze, Darıca elektrik kesintisi


Son Güncellenme:
Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek? Gebze, Darıca elektrik kesintisi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülen bu geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları, Kocaeli'nin enerji altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. 8 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen bu kesintiler, özellikle kış şartlarında şebekenin daha dirençli hale getirilmesi için kritik önem taşıyor.

Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar için SEDAŞ tarafından sağlanan anlık verilere göre, 8 Ocak 2026 Perşembe akşamı itibarıyla elektriklerin geri geliş saatleri ve etkilenen mahallelerin güncel durumu netleşti.

Çalışmaların çoğu tamamlanma aşamasında olsa da, arıza giderme ve test süreçleri nedeniyle bazı bölgelerde enerji verme işlemi kademeli olarak ilerliyor.

 

 

 

 

SEDAŞ tarafından yapılan kesinti yerlerine ve saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Kocaeli İlçe İlçe Elektrik Geri Geliş Saatleri

 
İlgili Haberler
Darıca'da çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi
Darıca'da çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi
9 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar hangi illerde tatil?
9 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar hangi illerde tatil?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL