BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin gözü BİLSEM sınav sonuçlarında

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda devam ediyor. 15 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve öğrencilerin genel zihinsel, resim ile müzik yetenek alanlarında değerlendirildiği ön değerlendirme aşaması, şu an takvimin en yoğun döneminde bulunuyor.
Ön değerlendirme ve ardından gelecek mülakat süreciyle ilgili takvim şu şekilde netleşmiştir:
Ön Değerlendirme Süreci ve Sonuçlar Tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu sürecin sonunda, bireysel değerlendirme (mülakat) aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ve taban puanlar 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.
Bireysel Değerlendirme (Mülakat) Takvimi Ön değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan adaylar için mülakat süreci şu tarihlerde gerçekleşecek:
Randevuların Görüntülenmesi: 30 Mart 2026 tarihinden itibaren giriş belgeleri e-Okul üzerinden yayımlanacak.
Mülakat Uygulamaları: Bireysel değerlendirmeler 6 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Kesin Sonuçlar: BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.