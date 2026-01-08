BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin gözü BİLSEM sınav sonuçlarında

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 yılı BİLSEM tanılama takvimine dair paylaştığınız bilgiler, sürecin en güncel halini yansıtmaktadır. 15 Aralık 2025 tarihinde başlayan tablet üzerinden ön değerlendirme süreci hız kesmeden devam ediyor.

Ön değerlendirme ve ardından gelecek mülakat süreciyle ilgili takvim şu şekilde netleşmiştir:

Ön Değerlendirme Süreci ve Sonuçlar Tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu sürecin sonunda, bireysel değerlendirme (mülakat) aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ve taban puanlar 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.