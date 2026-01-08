Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılı takvimine göre, bedelli askerlik yapacak adaylar için en kritik tarih belirlendi. Öte yandan bugün MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2026 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini duyurdu.
1 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2025 yılında başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan yükümlülerin beklediği 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.
Bu tarihte ilan edilecek sonuçlarla birlikte, adayların hangi eğitim birliğinde askerlik yapacağı ve 2026 yılı içerisindeki hangi ayda (celp dönemi) silah altına alınacağı netlik kazanmış olacak.
Süreç Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Sorgulama Kanalı: Sonuçlar açıklandığında yükümlüler, e-Devlet üzerinden "Askerliğim" hizmeti veya MSB'nin resmi internet sitesi aracılığıyla yerlerini öğrenebilecek.
Sevk Belgeleri (Sülüs): Sınıflandırma sonuçlarının ilanından sonra, adayların sevk edilecekleri tarihten yaklaşık 10-15 gün önce sevk belgelerini (sülüs) e-Devlet üzerinden almaları gerekecek.
Sevk Tarihleri: İlk sevk dönemi Şubat 2026 tarihinde başlayacak olup, diğer sevk işlemleri yıl sonuna kadar aylık dönemler halinde devam edecek.
2 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan bu açıklama, 2026 yılı için bedelli askerlik bekleyen adaylar için süreci resmi olarak başlattı. Memur maaş katsayısına endeksli olan yeni tutar, geçmiş yıllara oranla ciddi bir artış göstererek 333.089,04 TL olarak kesinleşti.