Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2025 yılında başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan yükümlülerin beklediği 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bu tarihte ilan edilecek sonuçlarla birlikte, adayların hangi eğitim birliğinde askerlik yapacağı ve 2026 yılı içerisindeki hangi ayda (celp dönemi) silah altına alınacağı netlik kazanmış olacak.

Süreç Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sorgulama Kanalı: Sonuçlar açıklandığında yükümlüler, e-Devlet üzerinden "Askerliğim" hizmeti veya MSB'nin resmi internet sitesi aracılığıyla yerlerini öğrenebilecek.

Sevk Belgeleri (Sülüs): Sınıflandırma sonuçlarının ilanından sonra, adayların sevk edilecekleri tarihten yaklaşık 10-15 gün önce sevk belgelerini (sülüs) e-Devlet üzerinden almaları gerekecek.

Sevk Tarihleri: İlk sevk dönemi Şubat 2026 tarihinde başlayacak olup, diğer sevk işlemleri yıl sonuna kadar aylık dönemler halinde devam edecek.