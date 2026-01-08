AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, değerlendirme süreci tamamlanan sonuçların ilan edileceği tarih netleşmiş durumda.
1 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- dönem yazılı sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını şu adreslerden öğrenebilecek:
Lise Grubu (AÖL, İmam Hatip, Mesleki): aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Ortaokul Grubu: aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
2 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
MEB, öğrencilerin mevcut kayıt durumuna (aktif olup olmama) göre iki farklı başvuru süreci belirlemiştir:
1. e-Okul'da Aktif Kaydı Olmayanlar (Dışarıdan Yeni Kayıt)
Tarih: 8 Ocak 2026 – 27 Ocak 2026 (Mesai bitimine kadar)
Başvuru: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine şahsen gidilerek yapılmalıdır.
2. e-Okul'da Aktif Kaydı Olanlar (Örgünden Açığa Geçecekler)
Tarih: Dönem atlatma işlemleri bittikten sonra başlayıp 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar devam edecektir.
Şart: Bu grup, örgün eğitimden açık öğretime geçiş şartlarını taşıyan öğrencileri kapsamaktadır.
Kayıt ve Sınav Ücretleri
Kayıt Yenileme Ücreti: 2026 yılı 2. dönemi için kayıt yenileme ücretinin 400 TL olarak devam etmesi beklenmektedir. Ödemeler odeme.meb.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapılabilmektedir.
Ücret Muafiyeti: Şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ve kanunla belirlenmiş diğer özel durumdaki öğrenciler kayıt ücretinden muaftır.