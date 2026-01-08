AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Kayıt ve Sınav Ücretleri

Kayıt Yenileme Ücreti: 2026 yılı 2. dönemi için kayıt yenileme ücretinin 400 TL olarak devam etmesi beklenmektedir. Ödemeler odeme.meb.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapılabilmektedir.

Ücret Muafiyeti: Şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ve kanunla belirlenmiş diğer özel durumdaki öğrenciler kayıt ücretinden muaftır.