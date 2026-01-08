ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturumda tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?


Son Güncellenme:
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, değerlendirme süreci tamamlanan sonuçların ilan edileceği tarih netleşmiş durumda.

1 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  1. dönem yazılı sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını şu adreslerden öğrenebilecek:

Lise Grubu (AÖL, İmam Hatip, Mesleki): aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Ortaokul Grubu: aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

2 AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ne zaman?

MEB, öğrencilerin mevcut kayıt durumuna (aktif olup olmama) göre iki farklı başvuru süreci belirlemiştir:

1. e-Okul'da Aktif Kaydı Olmayanlar (Dışarıdan Yeni Kayıt)

Tarih: 8 Ocak 2026 – 27 Ocak 2026 (Mesai bitimine kadar)

Başvuru: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine şahsen gidilerek yapılmalıdır.

2. e-Okul'da Aktif Kaydı Olanlar (Örgünden Açığa Geçecekler)

Tarih: Dönem atlatma işlemleri bittikten sonra başlayıp 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar devam edecektir.

Şart: Bu grup, örgün eğitimden açık öğretime geçiş şartlarını taşıyan öğrencileri kapsamaktadır.

Kayıt ve Sınav Ücretleri

Kayıt Yenileme Ücreti: 2026 yılı 2. dönemi için kayıt yenileme ücretinin 400 TL olarak devam etmesi beklenmektedir. Ödemeler odeme.meb.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapılabilmektedir.

Ücret Muafiyeti: Şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ve kanunla belirlenmiş diğer özel durumdaki öğrenciler kayıt ücretinden muaftır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL