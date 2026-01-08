9 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar hangi illerde tatil?

İstanbul’da 9 Ocak Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik meraklı bekleyiş sürerken, şu ana kadar İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda eğitim ve öğretime devam edilmesi öngörülse de yetkililerin, lodosun şiddetine ve hava koşullarının seyrine göre her an yeni bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Valilikten gelecek olası bir son dakika duyurusuna kilitlenmiş durumda.