9 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar hangi illerde tatil?

8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde yeniden etkisini artıran olumsuz hava koşulları, kar tatili beklentilerini de beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün birçok bölge için peş peşe yaptığı kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarılarının ardından, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski nedeniyle gözler Valiliklerin yapacağı resmi açıklamalara kilitlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından, İstanbul’da kuvvetli lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini yeniden artırmaya başladı. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle sahil kesimlerinde dev dalgalar oluşurken, Beşiktaş sahilinde kıyıya vuran dalgalar görsel bir hareketliliğe yol açtı. Ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olan bu olumsuz hava koşulları, kar tatili beklentilerini de beraberinde getirdi.
İstanbul’da 9 Ocak Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik meraklı bekleyiş sürerken, şu ana kadar İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda eğitim ve öğretime devam edilmesi öngörülse de yetkililerin, lodosun şiddetine ve hava koşullarının seyrine göre her an yeni bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Valilikten gelecek olası bir son dakika duyurusuna kilitlenmiş durumda.
Eğitime Ara Verilen İller ve Detaylar
Tunceli ve Elazığ’da Kar Tatili
Tunceli Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Benzer şekilde Elazığ Valiliği de yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumların 9 Ocak Cuma günü tatil edildiğini bildirdi. Her iki ilde de hamile, engelli ve küçük çocuğu olan kamu personeli idari izinli sayılacak.
Bingöl, Muş ve Hakkari’de Yoğun Kar Engeli
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Muş ve Hakkari il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilikler yaptıkları açıklamalarda; yoğun kar yağışı, çığ riski, fırtına ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerek öğrencilerin can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Bu illerde de engelli ve hamile kamu çalışanları için idari izin kararı uygulandığı belirtildi.
Kocaeli Darıca’da Fırtına Hasarı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ise kar yağışından ziyade şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınada hasar gören; Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu’nda eğitim-öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. İlçedeki diğer okullarda eğitim süreci normal seyrinde devam edecek.