ARA
DOLAR
43,95
0,02%
DOLAR
EURO
51,11
-0,59%
EURO
ALTIN
7287,91
-2,24%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta (01-14 Mart 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (01-14 Mart 2026) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (01-14 Mart 2026)

50 EN GÜÇLÜ KADIN CEO +1 KIZ GELECEK
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Finansman maliyetlerinde düşüş ve makro ihtiyati tedbirlerde gevşeme beklemiyoruz”
Fenerbahçe ve QNB’den ‘sarı lacivert’ bankacılık: Fenerpara
Allianz Türkiye’den ‘Finansla Gelecek’ projesi
“Odağımızda teknoloji ve müşteri deneyimi odaklı projeler var”

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Dış açık 2026’ya yüzde 11,6 artışla başladı
İşsizlik oranı dördüncü çeyrekte geriledi
Cari dengede 2025 performansı nasıldı?
Savunma sanayiinde ‘yerli girişim’ rüzgarı
“Yurt dışında büyüme rotamızı Rusya’ya çevirdik”
RePie halka arza hazırlanıyor
Türkiye’yi tedarik üssü haline getirdi 
Türk şirketler yurt dışında stratejik şirket avında
İş dünyasında başkanlık yarışı kızışıyor
“Türkiye esnek bir ticari diplomasi yürütmeli”

PANORAMA
Madeni paralarımız nasıl rögar kapağı oldu?
“Ucuz hap, pahalı gelecek”

İŞ DÜNYASINDAN
Çin’e karşı katma değerli dönüşüm kaçınılmaz
Türkiye’de gıda israfı 40 milyar TL’yi aştı
OYAK, Yalçıntaş ile 2030 hedeflerinde iddialı
MediaMarkt ve TEGV’den deprem bölgesine eğitim desteği
Kimya teknolojileri girişimine önemli yatırım
CCN Holding, turizme stratejik bakıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markaların yeni rekabet alanı: ‘Atıktan değere’
Türkiye’yi bölgesel büyümenin merkezine alıyor

GİRİŞİM
Küresel başarı hikayesi yazıyor

VERGİDE GÜNDEM
Soru ve yanıtlarla 2025 kira vergisi

BORSA
23 aracı kurumdan hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Koç Holding ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Erdemir’de yeni öneri ne oldu?

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL