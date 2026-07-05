DEMİRYOLUNDA YATIRIM SEFERBERLİĞİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Millî Eğitim Bakanlığı ve Akbank’tan ileri dönüşüm için önemli adım
‘Masrafsız bankacılık ’temel beklenti haline geldi
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
İhracat talebinde zayıf görünüm
İşsizlikte yatay seyir devam ediyor
Ekonomik güvende sınırlı yükseliş
Üç yılı dolduran program enflasyonu dize getiremedi
“Yeni marka ve satın alımlarla büyümeye odaklandık”
Ankara’dan dünyanın havasını değiştiriyor
2030’a kadar 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor
Lojistikte dijital devrim başladı
Şirketlerde yaz trendi ‘esnek çalışma’ oldu
“Küresel biyomalzeme markası çıkaracağız”
SİGORTA DÜNYASI
İŞ DÜNYASINDAN
“Girişim sermayesi güçleniyor”
TSKB, sosyal etki alanında ‘Sarı Çizgi’ çekti
bonVeno yeni şehirlere açılmayı planlıyor
Kullanıcılarına 2,5 milyar TL tasarruf sağladı
Yapay zekâ girişimi Derya yatırım aldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Türkiye’nin markalar için ‘bölgesel üs’ rolü artıyor
’Temiz içerik’ talebi pazarı büyütüyor
GİRİŞİM
Veriyi değere dönüştürüyor
Sosyal girişimciliği büyütecek
Robotik kahveye fintek dokunuşu
VERGİDE GÜNDEM
Yeni mevzuat düzenlemeleri neleri içeriyor?
BORSA
Kalıcı ve sürdürülebilir sermaye girişi mümkün mü?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi hissede öneri ve hedef fiyat değişti?