DEVLERİN YENİ NORMAL STRATEJİLERİ

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Milyar dolarlık start up’lar nasıl ortaya çıkar?

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

GÖSTERGE

Enflasyonda tek hane iyice zorlaştı

Dış ticarette toparlanma var mı?

Koronavirüs otelleri bomboş bıraktı

Yaz portföyü nasıl olmalı?

“İşletme sermayesi kredisi de vereceğiz”

Güneş enerjisi için inverter üretecek

Ak Gıda ihracatta Avrupa’ya açılıyor

Çalışma düzeninde yeni modeller aranıyor

Girişimler salgında da yeni yatırımlar çekiyor

“200 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

TEKNOLOJİ

Video konferans pazarı büyümeyi sürdürecek

İŞ DÜNYASINDAN

Doğan Holding Sesa Ambalaj’ı satın alıyor

Alix Aviven, yeniden yapılanıyor

Mağazalaşmaya devam edecek

“Turizm destekleri birkaç yıl sürmeli”

Yenilenebilir enerjiye yeni yatırım

Ek vergiler yerli üretimi artırır mı?

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Üreticiye avansı yüzde 30 artırdı

Yeni reklam mecrası: Etiket

VERGİDE GÜNDEM

Beyan ve ödeme sürelerini ertelemeyen “Mali Tatil” tatil midir?

BORSA

Üçüncü çeyrekte borsada neler olur?

Koronavirüse rağmen büyümede hız kesmedi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Kordsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…