DEVLERİN YENİ NORMAL STRATEJİLERİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Milyar dolarlık start up’lar nasıl ortaya çıkar?
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Enflasyonda tek hane iyice zorlaştı
Dış ticarette toparlanma var mı?
Koronavirüs otelleri bomboş bıraktı
Yaz portföyü nasıl olmalı?
“İşletme sermayesi kredisi de vereceğiz”
Güneş enerjisi için inverter üretecek
Ak Gıda ihracatta Avrupa’ya açılıyor
Çalışma düzeninde yeni modeller aranıyor
Girişimler salgında da yeni yatırımlar çekiyor
“200 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
TEKNOLOJİ
Video konferans pazarı büyümeyi sürdürecek
İŞ DÜNYASINDAN
Doğan Holding Sesa Ambalaj’ı satın alıyor
Alix Aviven, yeniden yapılanıyor
Mağazalaşmaya devam edecek
“Turizm destekleri birkaç yıl sürmeli”
Yenilenebilir enerjiye yeni yatırım
Ek vergiler yerli üretimi artırır mı?
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Üreticiye avansı yüzde 30 artırdı
Yeni reklam mecrası: Etiket
VERGİDE GÜNDEM
Beyan ve ödeme sürelerini ertelemeyen “Mali Tatil” tatil midir?
BORSA
Üçüncü çeyrekte borsada neler olur?
Koronavirüse rağmen büyümede hız kesmedi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Kordsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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