DEVLERİN 2021 PLANLARI

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Mobilden 7/24 para transferi olanağı sunuyoruz”

GameStop dalgası piyasaları karıştırdı

İş Bankası’na iki yeni genel müdür yardımcısı

GÖSTERGE

Yıllık enflasyon yüzde 15’e dayandı

Dış ticaret 2021’e iyi başlamadı

Kapasite kullanımındaki düşüş üçüncü ayında

34 İhracatçı 2021 için ‘temkinli iyimser’

“Dijital büyümeye odaklandık”

Bisse 100 milyon TL yatırım yapacak

Pet şişeyi ipliğe dönüştürecek

Turizmde tehditler ve fırsatlar neler olacak?

2021’de otomobilde model yağmuru var

Balıkesir’den 40 ülkeye un ihraç ediyor

“İhracatta gaza basacağız, hedef ABD”

‘Sosyal’ alışverişte talep patladı

Otel projesine 30 milyon Euro yatıracak

İŞ DÜNYASINDAN

Mey, mekan bağımsız çalışma düzenine geçti

Modanisa Malezya’ya uzandı

TURAŞ, 15 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Orta Asya’yı hedef aldı

Ayçiçek çiftçisini de programa ekledi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Mobil koalisyon üyeliğine ilgi artıyor

Clubhouse dönemine hazır mısınız?

GİRİŞİM

Avrupa’ya doğal ürünler satacak

Fonlamada hedef 1 milyar TL’ye ulaşmak

VERGİDE GÜNDEM

Covid-19 ve vergi reformları

BORSA

51 şirkette son çeyrek kâr beklentileri 72 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Arçelik ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

BİST-30

Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…