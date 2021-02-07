DEVLERİN 2021 PLANLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Mobilden 7/24 para transferi olanağı sunuyoruz”
GameStop dalgası piyasaları karıştırdı
İş Bankası’na iki yeni genel müdür yardımcısı
GÖSTERGE
Yıllık enflasyon yüzde 15’e dayandı
Dış ticaret 2021’e iyi başlamadı
Kapasite kullanımındaki düşüş üçüncü ayında
34 İhracatçı 2021 için ‘temkinli iyimser’
“Dijital büyümeye odaklandık”
Bisse 100 milyon TL yatırım yapacak
Pet şişeyi ipliğe dönüştürecek
Turizmde tehditler ve fırsatlar neler olacak?
2021’de otomobilde model yağmuru var
Balıkesir’den 40 ülkeye un ihraç ediyor
“İhracatta gaza basacağız, hedef ABD”
‘Sosyal’ alışverişte talep patladı
Otel projesine 30 milyon Euro yatıracak
İŞ DÜNYASINDAN
Mey, mekan bağımsız çalışma düzenine geçti
Modanisa Malezya’ya uzandı
TURAŞ, 15 milyon Euro’luk yatırım yapacak
Orta Asya’yı hedef aldı
Ayçiçek çiftçisini de programa ekledi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Mobil koalisyon üyeliğine ilgi artıyor
Clubhouse dönemine hazır mısınız?
GİRİŞİM
Avrupa’ya doğal ürünler satacak
Fonlamada hedef 1 milyar TL’ye ulaşmak
VERGİDE GÜNDEM
Covid-19 ve vergi reformları
BORSA
51 şirkette son çeyrek kâr beklentileri 72 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Arçelik ve Garanti BBVA’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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