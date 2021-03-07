EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Dijital dönüşüm ‘The Tech Room’da konuşuldu

İnsan kaynaklarında değişim masaya yatırıldı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Fibabanka’yı tam bir dijital bankaya dönüştüreceğiz”

Anadolu Sigorta’da üst düzey iki atama

GÖSTERGE

Ekonomik büyümenin çıkmazları

Şubat enflasyonu 1.5 yılın zirvesinde

Dış ticaret açığı şubatta yükseldi

Dalgalı piyasada nasıl bir portföy öneriliyor?

“1 milyar TL’lik yatırım yapacağız”

500 milyon TL’lik yatırım hedefi koydu

Enerji çözümlerini Türkiye’de üretecek

Avrupa ve Ortadoğu’da liderlik hedefliyor

Koronayla ortaya çıkan yeni meslekler

Otel etkinliklerinde ‘hibrit’ dönemi

Şirketlerde entegre raporlamaya ilgi artıyor

“Türkiye’yi ana üretim üssü yaptık”

Gayrimenkulde ‘açık cadde’ trendi

Yeme-içme sektöründe dijitalleşme atağı

İŞ DÜNYASINDAN

Medikal iş kolunu büyütüyor

Les Benjamins Berlin’de mağaza açacak

Kadın girişimcilere satış kanalı açtı

Eczacıbaşı’ndan ‘teşvik’ eleştirisi

Organik atıklardan ev aletleri üretti

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İşyerinde eşitliğe dilden başlanmalı

Mağaza yatırımlarına başladı

‘Kızlar sahada’ ile kadın futbolcuları destekliyor

GİRİŞİM

Storks franchise ile büyüyecek

Bodrum girişimcileri bekliyor

VERGİDE GÜNDEM

Kurum kazançlarına yeni vergi hazırlığı

BANKNOT

BORSA

Bilançosuyla parlayan 38 şirket yatırım yapacak

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Coca Cola İçecek ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…