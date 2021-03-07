EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Dijital dönüşüm ‘The Tech Room’da konuşuldu
İnsan kaynaklarında değişim masaya yatırıldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Fibabanka’yı tam bir dijital bankaya dönüştüreceğiz”
Anadolu Sigorta’da üst düzey iki atama
GÖSTERGE
Ekonomik büyümenin çıkmazları
Şubat enflasyonu 1.5 yılın zirvesinde
Dış ticaret açığı şubatta yükseldi
Dalgalı piyasada nasıl bir portföy öneriliyor?
“1 milyar TL’lik yatırım yapacağız”
500 milyon TL’lik yatırım hedefi koydu
Enerji çözümlerini Türkiye’de üretecek
Avrupa ve Ortadoğu’da liderlik hedefliyor
Koronayla ortaya çıkan yeni meslekler
Otel etkinliklerinde ‘hibrit’ dönemi
Şirketlerde entegre raporlamaya ilgi artıyor
“Türkiye’yi ana üretim üssü yaptık”
Gayrimenkulde ‘açık cadde’ trendi
Yeme-içme sektöründe dijitalleşme atağı
İŞ DÜNYASINDAN
Medikal iş kolunu büyütüyor
Les Benjamins Berlin’de mağaza açacak
Kadın girişimcilere satış kanalı açtı
Eczacıbaşı’ndan ‘teşvik’ eleştirisi
Organik atıklardan ev aletleri üretti
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İşyerinde eşitliğe dilden başlanmalı
Mağaza yatırımlarına başladı
‘Kızlar sahada’ ile kadın futbolcuları destekliyor
GİRİŞİM
Storks franchise ile büyüyecek
Bodrum girişimcileri bekliyor
VERGİDE GÜNDEM
Kurum kazançlarına yeni vergi hazırlığı
BANKNOT
BORSA
Bilançosuyla parlayan 38 şirket yatırım yapacak
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Coca Cola İçecek ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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