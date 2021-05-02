EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Sağlıkta dijital dönüşüm masaya yatırıldı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

eLogo, açık bankacılıkla ürünlerini genişletecek

ING Türkiye’den ING Belçika’ya atandı

AvivaSA’ya yeni genel müdür yardımcısı

Önder Halisdemir, Inveo Yatırım Holding’de

Kâmil Demirel’in yeni adresi

Bora Uludüz, Sigortam.net CEO’su oldu

GÖSTERGE

Enflasyon Raporu’nun düşündürdükleri…

Tüketici güveninde sert düşüş

TCMB’nin brüt döviz rezervi geriledi

Riski dağıtarak portföy oluşturun

“Avrupa’da boru tesisi yatırımı yapacağız”

ISS, şirket almak için görüşüyor

Yeni üretim tesisine 80 milyon TL yatıracak

Girişimcilerden yurtdışına dev adım

Bankalardan start up’lara destek yağmuru

Kentsel dönüşümde ‘kendin yap’ modeli

“Katı yakıtta alternatif olacağız”

Pandemide 20 yılın en iyi performansı

İŞ DÜNYASINDAN

İngiltere’de AR-GE merkezi kurdu

Rotayı yurtdışına çevirdi

Uygun fiyatlı ürünlere talep arttı

Yeşil Mutabakat’ta KOBİ’leri merceğe aldı

Radarında ‘ev gençleri’ var

Hisselerini geri aldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Temassız hayat’ yeni ürünlerle büyüyor

Gelenek ile yenilik arasında köprü oldu

GİRİŞİM

2022’den itibaren mağaza ile büyüyecek

Tutku Yatak franchising veriyor

ÖZEL DOSYA

Savunma sanayiinde dev atılım dönemi

BANKNOT

VERGİDE GÜNDEM

Kripto paralar nasıl vergilendirilmeli?

BORSA

50 şirkette ilk çeyrek kâr beklentileri

Sinoz, ihracatta vites büyütecek

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

Yatırımcıya Özel:

Otokar ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…