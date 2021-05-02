EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Sağlıkta dijital dönüşüm masaya yatırıldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
eLogo, açık bankacılıkla ürünlerini genişletecek
ING Türkiye’den ING Belçika’ya atandı
AvivaSA’ya yeni genel müdür yardımcısı
Önder Halisdemir, Inveo Yatırım Holding’de
Kâmil Demirel’in yeni adresi
Bora Uludüz, Sigortam.net CEO’su oldu
GÖSTERGE
Enflasyon Raporu’nun düşündürdükleri…
Tüketici güveninde sert düşüş
TCMB’nin brüt döviz rezervi geriledi
Riski dağıtarak portföy oluşturun
“Avrupa’da boru tesisi yatırımı yapacağız”
ISS, şirket almak için görüşüyor
Yeni üretim tesisine 80 milyon TL yatıracak
Girişimcilerden yurtdışına dev adım
Bankalardan start up’lara destek yağmuru
Kentsel dönüşümde ‘kendin yap’ modeli
“Katı yakıtta alternatif olacağız”
Pandemide 20 yılın en iyi performansı
İŞ DÜNYASINDAN
İngiltere’de AR-GE merkezi kurdu
Rotayı yurtdışına çevirdi
Uygun fiyatlı ürünlere talep arttı
Yeşil Mutabakat’ta KOBİ’leri merceğe aldı
Radarında ‘ev gençleri’ var
Hisselerini geri aldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Temassız hayat’ yeni ürünlerle büyüyor
Gelenek ile yenilik arasında köprü oldu
GİRİŞİM
2022’den itibaren mağaza ile büyüyecek
Tutku Yatak franchising veriyor
ÖZEL DOSYA
Savunma sanayiinde dev atılım dönemi
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
Kripto paralar nasıl vergilendirilmeli?
BORSA
50 şirkette ilk çeyrek kâr beklentileri
Sinoz, ihracatta vites büyütecek
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
Yatırımcıya Özel:
Otokar ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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