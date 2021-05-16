TÜRKİYE’NİN EN GÖZDE YAZLIK BÖLGELERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

BES’te dijital dönüşümle yeni bir dönem başlıyor

Otizmlilere özel sigorta paketi

Chubb Finansal Sigortalar Müdürü oldu

Allianz Türkiye’de ‘lider’ ataması

GÖSTERGE

TÜFE-ÜFE farkı alarm veriyor

Faiz indirimi başka bahara mı kaldı?

İmalat PMI, 11 ayın en düşüğünde

25 marka 890 yeni mağaza açacak

“Bu yıl 250 milyon dolar yatırım yapacağız”

ISS, şirket almak için görüşüyor

Pandemi satışlarını 10 kat artırdı

Asya ve Afrika’da büyüme hedefi koydu

Dijital kültür sanat girişimleri büyüyor

“Atıktan biyoteknolojik ürünler üreteceğiz”

Dijitalleşmeye 25 milyon TL yatıracak

İŞ DÜNYASINDAN

BluTV stratejik ortaklıkla büyüyecek

‘Sorumlu yatırım holding’ açılımı

Kalekim, yatırım ve ihracata hız verecek

Modanisa’nın hedefi halka açılmak

Tacikistan’a sağlık yatırımı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Teknolojiye kadınlar geliyor

Yeni yatırımlarla hedef büyüttü

GİRİŞİM

Siber güvenlik girişimi halka açılacak

Yapı Kredi fintech’lere odaklandı

Focus Global Project’ten yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında yeni değişiklikler

BORSA

13 kurum 49 hissede ‘alım’ öneriyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…