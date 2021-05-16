TÜRKİYE’NİN EN GÖZDE YAZLIK BÖLGELERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
BES’te dijital dönüşümle yeni bir dönem başlıyor
Otizmlilere özel sigorta paketi
Chubb Finansal Sigortalar Müdürü oldu
Allianz Türkiye’de ‘lider’ ataması
GÖSTERGE
TÜFE-ÜFE farkı alarm veriyor
Faiz indirimi başka bahara mı kaldı?
İmalat PMI, 11 ayın en düşüğünde
25 marka 890 yeni mağaza açacak
“Bu yıl 250 milyon dolar yatırım yapacağız”
ISS, şirket almak için görüşüyor
Pandemi satışlarını 10 kat artırdı
Asya ve Afrika’da büyüme hedefi koydu
Dijital kültür sanat girişimleri büyüyor
“Atıktan biyoteknolojik ürünler üreteceğiz”
Dijitalleşmeye 25 milyon TL yatıracak
İŞ DÜNYASINDAN
BluTV stratejik ortaklıkla büyüyecek
‘Sorumlu yatırım holding’ açılımı
Kalekim, yatırım ve ihracata hız verecek
Modanisa’nın hedefi halka açılmak
Tacikistan’a sağlık yatırımı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Teknolojiye kadınlar geliyor
Yeni yatırımlarla hedef büyüttü
GİRİŞİM
Siber güvenlik girişimi halka açılacak
Yapı Kredi fintech’lere odaklandı
Focus Global Project’ten yatırım aldı
VERGİDE GÜNDEM
İş ve sosyal güvenlik mevzuatında yeni değişiklikler
BORSA
13 kurum 49 hissede ‘alım’ öneriyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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