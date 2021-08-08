40 YAŞ ALTI 40 CEO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Bankacılıkta fintech dönemi konuşuldu

FİNANS KORİDORU

Mastercard maskeleme teknolojisi Türkiye’de

GÖSTERGE

Enflasyonda kritik eşiğe gelindi

İhracatta işler tıkırında

Ekonomik güven endeksi 37 ay sonra 100’ün üzerinde

Yürek yakan yangınlar bölge ekonomisini vurdu

“İhracatta yeni hedef 300 milyar dolar”

Yeni alanlarla ciroyu büyütecek

Filosuna 100 milyon TL yatıracak

20 milyon Euro’ya sprey boya tesisi kuruyor

Enzimde 1 milyar dolar ihracat potansiyeli var

Marina sektörü rüzgarı arkasına aldı

“Pandemide 100 milyon Euro ciroya ulaştık”

Lüks gayrimenkul projeleri artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

Yıllığı 90 bin Euro

olan okul tanıtıldı

Kuşadası’na10 milyon dolarlık yatırım

Gine ile 50 bin hektariçin anlaşma imzaladı

Ay yıldızlı ‘teknoloji üssü’ kuruyor

Singer’den müze adımı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlamanın ‘yeşil’ ile imtihanı

Yenilenen yüzüyle pazar payını artırıyor

GİRİŞİM Yurtdışına teknoloji

transferi yapacak

VERGİDE GÜNDEM

Vergi borçlarının yapılandırılmasında son günler

BORSA

59 şirkette ikinci çeyrek kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TAV ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…