40 YAŞ ALTI 40 CEO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Bankacılıkta fintech dönemi konuşuldu
FİNANS KORİDORU
Mastercard maskeleme teknolojisi Türkiye’de
GÖSTERGE
Enflasyonda kritik eşiğe gelindi
İhracatta işler tıkırında
Ekonomik güven endeksi 37 ay sonra 100’ün üzerinde
Yürek yakan yangınlar bölge ekonomisini vurdu
“İhracatta yeni hedef 300 milyar dolar”
Yeni alanlarla ciroyu büyütecek
Filosuna 100 milyon TL yatıracak
20 milyon Euro’ya sprey boya tesisi kuruyor
Enzimde 1 milyar dolar ihracat potansiyeli var
Marina sektörü rüzgarı arkasına aldı
“Pandemide 100 milyon Euro ciroya ulaştık”
Lüks gayrimenkul projeleri artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Yıllığı 90 bin Euro
olan okul tanıtıldı
Kuşadası’na10 milyon dolarlık yatırım
Gine ile 50 bin hektariçin anlaşma imzaladı
Ay yıldızlı ‘teknoloji üssü’ kuruyor
Singer’den müze adımı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Pazarlamanın ‘yeşil’ ile imtihanı
Yenilenen yüzüyle pazar payını artırıyor
GİRİŞİM Yurtdışına teknoloji
transferi yapacak
VERGİDE GÜNDEM
Vergi borçlarının yapılandırılmasında son günler
BORSA
59 şirkette ikinci çeyrek kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TAV ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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