YILDIZ GİRİŞİMLER
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Yılın İş İnsanları ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Beş yılda 60’ın üzerinde start up’a yatırım yapacağız”
BDDK’dan Inveo Yatırım Bankası’na onay
“TL mevduat talebi daha güçlü olacak”
GCM Yatırım, BİST’te işlemlere başladı
“YKB kartlarıyla üç işlemden ikisi temassız ödeniyor” 30 KAPAK
GÖSTERGE
Merkez’den sürpriz faiz indirimi geldi
Tüketici güveni eylülde yükseldi
Hizmet ihracatına pandemi darbesi
Üç büyük kentte ofis fiyatları nasıl değişti?
“Rafineriye 10 yılda 20 milyar dolar yatıracağız”
2,5 milyar TL’lik iki yeni yatırım yolda
Yıldız Ventures, start up’lara 30 milyon dolar ayırdı
Yerli seyahat girişimleri globalde büyüyecek
Turizm sektöründe ‘sarı yaz’ heyecanı
Tax free’de toparlanma dört yıl sürecek
Sonbahar festival bereketiyle geliyor
“Almanya ile ilişkiler çok daha iyi olabilir”
Ayakkabı sektörü 1 milyar dolar ihracata koşuyor
İŞ DÜNYASINDAN
Tekstil sanayicileri CNR ile karşı karşıya geldi
Her yıl iki ülkeye girmeyi hedefliyor
Karaköy Güllüoğlu, yılbaşında yeni yerine taşınacak
Çiftçi eğitim platformu kuracak
Anadolu’ya yatırıma öncelik verecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Çocuklara yatırım geleceğe yatırım demek
Tüketicinin duygu haritasını çıkartıyor
GİRİŞİM
Çiğ köftede yatırım fırsatı
Beyaz yakadan girişimciliğe
VERGİDE GÜNDEM
10 soruda Asgari Geçim İndirimi
BANKNOT
BORSA
Faiz indirimi yabancı güvenini sarstı
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analizve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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