YILDIZ GİRİŞİMLER

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Yılın İş İnsanları ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Beş yılda 60’ın üzerinde start up’a yatırım yapacağız”

BDDK’dan Inveo Yatırım Bankası’na onay

“TL mevduat talebi daha güçlü olacak”

GCM Yatırım, BİST’te işlemlere başladı

“YKB kartlarıyla üç işlemden ikisi temassız ödeniyor” 30 KAPAK

GÖSTERGE

Merkez’den sürpriz faiz indirimi geldi

Tüketici güveni eylülde yükseldi

Hizmet ihracatına pandemi darbesi

Üç büyük kentte ofis fiyatları nasıl değişti?

“Rafineriye 10 yılda 20 milyar dolar yatıracağız”

2,5 milyar TL’lik iki yeni yatırım yolda

Yıldız Ventures, start up’lara 30 milyon dolar ayırdı

Yerli seyahat girişimleri globalde büyüyecek

Turizm sektöründe ‘sarı yaz’ heyecanı

Tax free’de toparlanma dört yıl sürecek

Sonbahar festival bereketiyle geliyor

“Almanya ile ilişkiler çok daha iyi olabilir”

Ayakkabı sektörü 1 milyar dolar ihracata koşuyor

İŞ DÜNYASINDAN

Tekstil sanayicileri CNR ile karşı karşıya geldi

Her yıl iki ülkeye girmeyi hedefliyor

Karaköy Güllüoğlu, yılbaşında yeni yerine taşınacak

Çiftçi eğitim platformu kuracak

Anadolu’ya yatırıma öncelik verecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Çocuklara yatırım geleceğe yatırım demek

Tüketicinin duygu haritasını çıkartıyor

GİRİŞİM

Çiğ köftede yatırım fırsatı

Beyaz yakadan girişimciliğe

VERGİDE GÜNDEM

10 soruda Asgari Geçim İndirimi

BANKNOT

BORSA

Faiz indirimi yabancı güvenini sarstı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analizve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…