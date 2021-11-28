PARAYI NEREYE YATIRMALI?

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

AgeSA, Her Yaşta Fonu kapsamında hibe dağıtacak

Hedef Yatırım Bankası kuruluyor

Anadolu Hayat’ta üst düzey atama

GÖSTERGE

Düşük faiz-yüksek kur sarmalı

Tüketici güveni tarihi düşük seviyede

Bütçe ekimde de açık verdi

Sürdürülebilirlik ve Gelecek’ masaya yatırıldı

“Start up’larla daha fazla iş birliği yapacağız”

Satın almayla Avrupa pazarına girecek

150 milyon Euro kağıt yatırımı yapacak

Yerli üretici “ithal ceviz” kıskacı altında

Yurtdışına master franchise atağı başladı

Japon devi Türkiye’den teknoloji ihraç edecek

“Yeni yatırımlarla ihracatta büyüyeceğiz”

İstanbul’un en gözde 25 ofisinin kira değişimi

İŞ DÜNYASINDAN

Önce hayallerini gerçekleştirdi sonra büstünü dikti

Vodafone Türkiye’den bir ilk

Girişimleri atölyeden sahaya taşıyor

Yolların ayrılması fırsat yarattı

Zeytinciler KDV ve ihracat desteği istiyor

Yeni satış noktalarına açılıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketler de kadına şiddete “Dur” diyor

Yönetim kurullarında yaratıcılara yer açın

GİRİŞİM

Depolama hizmetini Anadolu’ya açacak

VERGİDE GÜNDEM

Vergi usulde neler değişiyor?

BORSA

Üçüncü çeyrekte bilançosu parlayan 44 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri..:

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…