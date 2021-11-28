PARAYI NEREYE YATIRMALI?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
AgeSA, Her Yaşta Fonu kapsamında hibe dağıtacak
Hedef Yatırım Bankası kuruluyor
Anadolu Hayat’ta üst düzey atama
GÖSTERGE
Düşük faiz-yüksek kur sarmalı
Tüketici güveni tarihi düşük seviyede
Bütçe ekimde de açık verdi
Sürdürülebilirlik ve Gelecek’ masaya yatırıldı
“Start up’larla daha fazla iş birliği yapacağız”
Satın almayla Avrupa pazarına girecek
150 milyon Euro kağıt yatırımı yapacak
Yerli üretici “ithal ceviz” kıskacı altında
Yurtdışına master franchise atağı başladı
Japon devi Türkiye’den teknoloji ihraç edecek
“Yeni yatırımlarla ihracatta büyüyeceğiz”
İstanbul’un en gözde 25 ofisinin kira değişimi
İŞ DÜNYASINDAN
Önce hayallerini gerçekleştirdi sonra büstünü dikti
Vodafone Türkiye’den bir ilk
Girişimleri atölyeden sahaya taşıyor
Yolların ayrılması fırsat yarattı
Zeytinciler KDV ve ihracat desteği istiyor
Yeni satış noktalarına açılıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketler de kadına şiddete “Dur” diyor
Yönetim kurullarında yaratıcılara yer açın
GİRİŞİM
Depolama hizmetini Anadolu’ya açacak
VERGİDE GÜNDEM
Vergi usulde neler değişiyor?
BORSA
Üçüncü çeyrekte bilançosu parlayan 44 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri..:
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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