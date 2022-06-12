EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Sağlık ve oto dışı sigortalarda büyümeye odaklandık”

“Hedefimiz, global çapta kripto teknolojisinin üreticisi olmak”

“Klasik sigortacılık algısını yıkmak istiyoruz”

Groupama’da yeni CIO belli oldu

GÖSTERGE

Enflasyon 24 ayın zirvesinde

Dış açık da rekora koşuyor

Ekonomi büyüyor vatandaş küçülüyor

İSO500’de kârlılık patlaması

ANADOLU 500

Anadolu devleri ekonomide ‘denge’ istiyor

“Bu yıl 3 milyar TL’lik yatırım öngörüyoruz”

Avrupa pazarında markalı büyüyecek

Yeşil dönüşümle ihracatı 240 milyon dolara çıkaracak

NFT dünyasında büyüme sürecek

Dünyanın ayakkabısı Türkiye’den gidecek

İş dünyasından kültür sanata hayat öpücüğü

“Türkiye’nin kuşkonmaz ihracatçısı olacağız”

TEKNOPANO

İŞ DÜNYASINDAN

Yıldız Holding’den Murat Ülker’i yanıltan hamle

“Enerjimizi daha katma değerli işlere yöneltmeliyiz”

Hedef yüzde 25’e ulaşmak

Doğu Avrupa’da fabrika kuracak

“Türkiye’yi makine büyütecek”

Ayağa kaldırdığı Bisan’ı dünyaya açacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Eco Friendly’ marka olmanın dayanılmaz hafifliği

DNA’sına uygun sponsorluk seçti

GİRİŞİM

“Müsilaja çare arıyor

Girişimci kadınlar için güç birliği

VERGİDE GÜNDEM

İnternet ilanları yakın takipte

BANKNOT

BORSA

Bankalarda güçlü kârlılık sürecek mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Aydem Yenilenebilir Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…