EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Sağlık ve oto dışı sigortalarda büyümeye odaklandık”
“Hedefimiz, global çapta kripto teknolojisinin üreticisi olmak”
“Klasik sigortacılık algısını yıkmak istiyoruz”
Groupama’da yeni CIO belli oldu
GÖSTERGE
Enflasyon 24 ayın zirvesinde
Dış açık da rekora koşuyor
Ekonomi büyüyor vatandaş küçülüyor
İSO500’de kârlılık patlaması
ANADOLU 500
Anadolu devleri ekonomide ‘denge’ istiyor
“Bu yıl 3 milyar TL’lik yatırım öngörüyoruz”
Avrupa pazarında markalı büyüyecek
Yeşil dönüşümle ihracatı 240 milyon dolara çıkaracak
NFT dünyasında büyüme sürecek
Dünyanın ayakkabısı Türkiye’den gidecek
İş dünyasından kültür sanata hayat öpücüğü
“Türkiye’nin kuşkonmaz ihracatçısı olacağız”
TEKNOPANO
İŞ DÜNYASINDAN
Yıldız Holding’den Murat Ülker’i yanıltan hamle
“Enerjimizi daha katma değerli işlere yöneltmeliyiz”
Hedef yüzde 25’e ulaşmak
Doğu Avrupa’da fabrika kuracak
“Türkiye’yi makine büyütecek”
Ayağa kaldırdığı Bisan’ı dünyaya açacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Eco Friendly’ marka olmanın dayanılmaz hafifliği
DNA’sına uygun sponsorluk seçti
GİRİŞİM
“Müsilaja çare arıyor
Girişimci kadınlar için güç birliği
VERGİDE GÜNDEM
İnternet ilanları yakın takipte
BANKNOT
BORSA
Bankalarda güçlü kârlılık sürecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Aydem Yenilenebilir Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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