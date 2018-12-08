Ekonomist’te bu hafta
İHRACATIN 2019 ROTASI
PANO
ETKİNLİK
CEO’lar Endüstri 4.0’ı konuştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Hüsnü Özyeğin Revo Capital’i aldı mı?
GÖSTERGE
Üçüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Enflasyondaki düşüş kalıcı değil
Dış ticaret cephesinde değişiklik yok
- Tekstilde ihracat rekoru yatırımlara yol verdi
- “TMSF bünyesindeki Koza Altın’a talibiz”
- 2 milyar dolarlıksatış yapacak
- İhracatın payını yüzde 50’ye çıkaracak
- Golf turizmi 2019’da tekrar zirve yapacak
- “Sağlık alanında teknopark kuracağız”
YÖNETİM
- CEO’ların yerine patronlar dümene!
TEKNOLOJİ
- Fintech’lere bu yıl 8,7 milyon dolar geldi
İŞ DÜNYASINDAN
- “Hedefi miz en büyük üretim tesisi olmak”
- Doğuş’un Related’ı yurtdışında büyüyecek
- Büyümesi ihracattan gelecek
- Kompozitten ikinci bir Kordsa çıkaracak
- Ekonomi Zirvesi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kadınlara arıcılık öğretecek
- 2018’de 16 bin kişiye ulaşıldı
GİRİŞİM
- Abonelik platformuna yatırım geldi
- Öğrenciler yarışacak
VERGİDE GÜNDEM
- Kur farkının KDV’si yasaya ekleniyor…
BESMETRE
- Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin önemi artıyor
BORSA
- Borsanın ihracattaki yıldız şirketleri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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