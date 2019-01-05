Ekonomist’te bu hafta
EN İYİLERDEN PARANIN YÖNÜ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Perakendenin devlerine ödül
GÖSTERGE
2018’de enflasyon neredeyse ikiye katlandı
İhracatta işler kötüye gidiyor
- Şirketler ihracat için Turqualit’ye koşuyor
- ‘Enerji alanında ortaklığa açığız”
- Ciroyu beş yılda ikiye katlayacak
- ABD pazarında online satış yapacak
- Tıbbi ciazlarda da yerleşme atağı var
- “Gelecek iki yıl çok zorlu olacak
- AVM’lerde rekabet’eğlence’ye yöneldi
TEKNOPANO
- Çevreye duyarlı son teknolojiler
İŞ DÜNYASINDAN
- D&R hangi konseptlerle büyüyecek?
- Dört şehirde daha yaygınlaşacak
- 2019 verimlilik yılı olacak
- Dünyada enerjinin coğrafyası değişiyor
- 2 bin kişi işe alacak
- Paperworld’e 68 şirket katılacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Uni Baby nasıl farklılaşacak?
- RVD Başkanı’nın 2019 ajandası
GİRİŞİM
- 2019’da 40 ofis açacak
- Yerli oyuna yatırım geldi
VERGİDE GÜNDEM
- 2019’da vergi ve cezalar yüzde 23 artıyor!
BANKNOT
BESMETRE
- 5-9 çalışanlı şirketler OKS’ye dahil oluyor
BORSA
- İlk çeyrekte borsada neler bekleniyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Kordsa ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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