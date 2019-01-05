Ekonomist’te bu hafta

Ocak 6, 2019 0 Yorum 49 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

EN İYİLERDEN PARANIN YÖNÜ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Perakendenin devlerine ödül

GÖSTERGE
2018’de enflasyon neredeyse ikiye katlandı
İhracatta işler kötüye gidiyor

  • Şirketler ihracat için Turqualit’ye koşuyor
  • ‘Enerji alanında ortaklığa açığız”
  • Ciroyu beş yılda ikiye katlayacak
  • ABD pazarında online satış yapacak
  • Tıbbi ciazlarda da yerleşme atağı var
  • “Gelecek iki yıl çok zorlu olacak
  • AVM’lerde rekabet’eğlence’ye yöneldi

TEKNOPANO

  • Çevreye duyarlı son teknolojiler

İŞ DÜNYASINDAN

  • D&R hangi konseptlerle büyüyecek?
  • Dört şehirde daha yaygınlaşacak
  • 2019 verimlilik yılı olacak
  • Dünyada enerjinin coğrafyası değişiyor
  • 2 bin kişi işe alacak
  • Paperworld’e 68 şirket katılacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Uni Baby nasıl farklılaşacak?
  • RVD Başkanı’nın 2019 ajandası

GİRİŞİM

  • 2019’da 40 ofis açacak
  • Yerli oyuna yatırım geldi

VERGİDE GÜNDEM

  • 2019’da vergi ve cezalar yüzde 23 artıyor!

BANKNOT
BESMETRE

  • 5-9 çalışanlı şirketler OKS’ye dahil oluyor

BORSA

  • İlk çeyrekte borsada neler bekleniyor?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Kordsa ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas Analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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