Ekonomist’te bu hafta

Kasım 10, 2019 0 Yorum 76 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

HOLDİNGLERİN 2020 PLANLARI

PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
CEO Club’da 2020 gündemi konuşuldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
 Enflasyonda dibi gördük
İhracatta işler iyi gitmiyor
Yurtiçi turizmde toparlanma var

Yeni düzenlemeler BES’i büyütecek
“Kadın bayilerin sayısını artıracağız”
Kristal markasını dünyaya açıyor
Çin’den dünyaya lüks araç satacak
Teknoloji turizmde trendleri değiştiriyor
13 bin koşucudan 15 milyon TL bağış
”Mağaza sayımızı 50’ye çıkaracağız”

TEKNOLOJİ
 Farklı alana odaklı yedi yeni cihaz

İŞ DÜNYASINDAN
 Türkiye’yi ihracat üssü yaptı
Demiryolunda ‘Çin’ fırsatı
Koç, yeni teknoloji yatırımını duyurdu
Yurtdışında 20 yeni mağaza açacak
E-spora yatırım yapacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Ekolojik onarıma katkı sunuyor
Reklamcılar, üniversitelerde yetenek avında

GİRİŞİM
 BTM’ye uluslararası ödül

VERGİDE GÜNDEM
 Dijital hizmet vergisi ticareti engeller mi?
BANKNOT

BORSA
TL varlıklarda alım fırsatı var mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Türk Telekom ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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