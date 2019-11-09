Ekonomist’te bu hafta
HOLDİNGLERİN 2020 PLANLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
CEO Club’da 2020 gündemi konuşuldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Enflasyonda dibi gördük
İhracatta işler iyi gitmiyor
Yurtiçi turizmde toparlanma var
Yeni düzenlemeler BES’i büyütecek
“Kadın bayilerin sayısını artıracağız”
Kristal markasını dünyaya açıyor
Çin’den dünyaya lüks araç satacak
Teknoloji turizmde trendleri değiştiriyor
13 bin koşucudan 15 milyon TL bağış
”Mağaza sayımızı 50’ye çıkaracağız”
TEKNOLOJİ
Farklı alana odaklı yedi yeni cihaz
İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye’yi ihracat üssü yaptı
Demiryolunda ‘Çin’ fırsatı
Koç, yeni teknoloji yatırımını duyurdu
Yurtdışında 20 yeni mağaza açacak
E-spora yatırım yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Ekolojik onarıma katkı sunuyor
Reklamcılar, üniversitelerde yetenek avında
GİRİŞİM
BTM’ye uluslararası ödül
VERGİDE GÜNDEM
Dijital hizmet vergisi ticareti engeller mi?
BANKNOT
BORSA
TL varlıklarda alım fırsatı var mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Telekom ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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