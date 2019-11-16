Ekonomist’te bu hafta

Kasım 16, 2019 0 Yorum 75 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar..

FİNANS KORİDORU
 “Yüzde 20 büyüme hedefliyoruz”
Yapılandırmalarda alt limit olmalı
“Önceliğ imiz start up’lar olacak”

ANADOLU 500

En büyük 1’inci şirket
“2020’de dünyada ilk 20’ye gireceğiz”

En büyük 2’nci şirket
Rotamızda Ortadoğu, Afrika ve Hindistan var”

En büyük 3’üncü şirket
“İleri teknolojiye yatırımımız sürecek”

ANALİZ
 Anadolu 500’ün sayısal görünümü
‘Kağıtsız bankacılığa yatırımlarımız olacak”

CİRO
 Yeni yatırımlarla çok hızlı büyüyor

KÂR
 Yeni yapılanmanın pozitif etkisi var

CAT
 İhracatta büyümeyi Afrika’yla sürdürecek

İSTİHDAM
 İstihdam birincisi Manisa’dan çıktı

HOLDİNG
 En büyük holding bu yıl da değişmedi

SEKTÖRLER
 Otomotivde yükseliş var

İLLER
 Bursa’dan geri dönüş

FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
HORECA pazarı 20 milyar dolara ulaştı
Pınar’dan Abu Dabi atağı
Tayvan’dan 80 milyon dolarlık yatırım
Penti, genç markasını büyütüyor
Somon tüketimi artış eğiliminde

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Marka bilinirliğini artırdı
Kutnu ustalarını yetiştiriyor

VERGİDE GÜNDEM
 E-uygulamaların kapsamı genişliyor…

BORSA
 “2020 ilk çeyrekte 125.000’i görürüz”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Akbank ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 98 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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