Ekonomist’te bu hafta
ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar..
FİNANS KORİDORU
“Yüzde 20 büyüme hedefliyoruz”
Yapılandırmalarda alt limit olmalı
“Önceliğ imiz start up’lar olacak”
ANADOLU 500
En büyük 1’inci şirket
“2020’de dünyada ilk 20’ye gireceğiz”
En büyük 2’nci şirket
Rotamızda Ortadoğu, Afrika ve Hindistan var”
En büyük 3’üncü şirket
“İleri teknolojiye yatırımımız sürecek”
ANALİZ
Anadolu 500’ün sayısal görünümü
‘Kağıtsız bankacılığa yatırımlarımız olacak”
CİRO
Yeni yatırımlarla çok hızlı büyüyor
KÂR
Yeni yapılanmanın pozitif etkisi var
CAT
İhracatta büyümeyi Afrika’yla sürdürecek
İSTİHDAM
İstihdam birincisi Manisa’dan çıktı
HOLDİNG
En büyük holding bu yıl da değişmedi
SEKTÖRLER
Otomotivde yükseliş var
İLLER
Bursa’dan geri dönüş
FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
HORECA pazarı 20 milyar dolara ulaştı
Pınar’dan Abu Dabi atağı
Tayvan’dan 80 milyon dolarlık yatırım
Penti, genç markasını büyütüyor
Somon tüketimi artış eğiliminde
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Marka bilinirliğini artırdı
Kutnu ustalarını yetiştiriyor
VERGİDE GÜNDEM
E-uygulamaların kapsamı genişliyor…
BORSA
“2020 ilk çeyrekte 125.000’i görürüz”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 98 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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