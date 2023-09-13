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  • Arazi ve arsa fiyatları hızla artıyor: 5 büyük ilde yıllık değişim oranları

Arazi ve arsa fiyatları hızla artıyor: 5 büyük ilde yıllık değişim oranları

Arsa ve arazi piyasasını mercek altına alan Endeksa verilerine göre; Türkiye genelinde ortalama arsa fiyatları yıllık yüzde 90, arazi fiyatları yüzde 129 arttı. 5 büyük il arasında arazi ve arsa birim metrekare fiyatları en yüksek olan il ise İstanbul oldu.

13 Eylül 2023 | 10:46
Son Güncellenme: 13 Eylül 2023 | 11:10
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Arazi ve arsa fiyatları hızla artıyor: 5 büyük ilde yıllık değişim oranları

Endeksa, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara'da arsa ve arazilerin metrekare satış fiyatları, yıllık değer değişimlerini inceledi. Ağustos 2023 sonu verilerine göre Türkiye genelinde arazi fiyatları yıllık %129 artış gösterdi ve arazi birim metrekare fiyatı 387 TL oldu. 

Türkiye’nin beş büyük ili içerisinde arazilerde en yüksek değer artışı görülen il ise Bursa oldu. Son bir yıl içerisinde Bursa’da arazilerin değeri %158 oranında arttı. Bursa’nın ardından arazi değer değişiminde %139 ile  Ankara ve %122 ile İzmir geliyor.
 

 

 

Arazi birim fiyatı en yüksek il İstanbul 

Ağustos 2023 verilerine göre Türkiye’nin beş büyük ili arasında arazi birim fiyatları en yüksek olan il İstanbul oldu. Ortalama metrekare fiyatı bin 19 TL olan İstanbul’u 711 TL ile İzmir ve 533 TL ile Antalya takip etti. İstanbul’da arazilerin metrekare satış fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %103 oranında arttı.


Arsa metrekare fiyatı en yüksek il İstanbul 

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama arsa birim fiyatı 2 bin 964 TL oldu, yıllık değer artışı ise %90 seviyesinde. Beş büyük il incelendiğinde ortalama metrekare fiyatı 6 bin 331 TL ile en yüksek olan İstanbul’u 5 bin 463 TL ile Antalya ve 5 bin 12 TL ile İzmir takip etti. İstanbul’da konut imarlı arsaların metrekare satış fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %63  oranında arttı.  

Ankara, arsa değer artışı en yüksek il oldu
Beş büyük il arsa fiyatları en fazla artan il ise Ankara oldu. Ankara’da son bir yıl içerisinde konut imarlı arsaların değeri %92 oranında arttı. Ankara’nın ardında arsa yıllık değer değişiminde %80 oranında artış görülen Antalya ve %74 oranında artış görülen Bursa ve İzmir yer aldı.
 

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