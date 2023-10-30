'Çakmaktaşlar'ı andıran 'mağara ev' satışa çıkarıldı: 'Türünün tek örneği'

ABD'nin Ohio eyaletinde mağara benzeri bir heykelin içine inşa edilmiş ev 400.000 dolardan satışa çıkarıldı.

1 3.597 metrekarelik evin beş yatak odası ve mağara duvarları içinde sıkışmış üç banyosu var. Ev ayrıca odun şöminesi ve iki arabalık garaj gibi olanaklara sahip ve bir dönümden fazla arazi üzerinde oturuyor.

2 Howard Hanna listeleme ajanı Jacqueline Ward'ın, FOX Business'a verdiği bilgilere göre, mülkün ilk sahipleri, çocuklarını yetiştirme vizyonlarına "uygun" bir ev aradıkları için mülkü 1970 yılında yaptırdı.

3 "Chant du Cygne" adı verilen bu eser ünlü heykeltıraş Wayne Trapp tarafından yapıldı. Ev, el yapımı heykelin içinde yaklaşık 4.000 metre kare büyüklüğünde.

4 Evin tanınmışlık statüsünün potansiyel alıcıların ilgisini artırdığını kaydeden Ward, "Fiyatına göre uygun bir fiyat. Türünün tek örneği." dedi. Bölgede "ikonik" bir simge haline gelen tesisin "tamamen organik" yaşam tarzı buluyor.

5 Tüm duvarlar organik olarak elle yapıldı. Günün herhangi bir saatinde, ışığın nereye vurduğuna bağlı olarak oda farklı görünüyor.