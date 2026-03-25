İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? Gözler TOKİ İstanbul kura sonuçlarında

81 ilin tamamında kura çekimleri tamamlanıp hak sahipleri büyük oranda belirlenmişken, İstanbul'daki 100 bin konut için süreçte son viraja girildi.
İstanbul’da 100 bin sosyal konut için beklenen dev kura çekimi süreci nihayet en kritik aşamasına geldi. Başvuruları onaylanan aday listelerinin netleşmesiyle birlikte, on binlerce vatandaşın gözü kulağı 23-27 Mart 2026 tarihleri arasına kilitlendi.
Kuranın hangi gün, hangi ilçe (Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir vb.) için çekileceğine dair saatlik program henüz netleşmedi. Resmi duyuru yapıldığı an, canlı yayın linkleri ve isim listeleri eş zamanlı olarak erişime açılacak.
Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi tamamlanan kategorilerde (Şehit Yakını, Gazi, Engelli, Emekli, Genç ve Diğer) hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallardan öğrenebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmeti ile.
TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki il bazlı isim listeleri üzerinden.
Başvuru Ücreti İadesi: 5.000 TL Nasıl Geri Alınır?
Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin iade süreci şu şekilde işleyecek:
Zamanlama: Kura çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra iadeler başlayacak.
Nereden Alınır? Başvuruyu hangi banka (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden yaptıysanız, o bankanın ATM’lerinden, mobil uygulaması üzerinden veya şubelerinden paranızı geri alabilirsiniz.
Kesinti Var mı? Hayır, TOKİ tarafından herhangi bir kesinti yapılmadan 5.000 TL'nin tamamı iade edilir.
İstanbul Proje Detayları
Bu kura çekimiyle birlikte; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla ve Silivri gibi bölgelerde inşa edilecek 100 bin konutun sahipleri belirlenmiş olacak. Hak sahibi olan vatandaşlar için bir sonraki adım, sözleşme imzalama ve konut belirleme kurası olacak.
İstanbul TOKİ kura süreci için geri sayım devam ederken, başvuruları kabul edilen adayların kategori bazlı tasnifi tamamlandı. Bu aşama, 100 bin konutluk dev projenin en şeffaf adımlarından birini oluşturuyor; zira her aday kendi grubundaki (Genç, Emekli, Engelli vb.) rakipleriyle kura heyecanına ortak olacak.
İşte açıklanan listeler ve önümüzdeki kritik günlere dair özet bilgiler:
Kategori Bazlı Başvuru Durumu
TOKİ, sosyal adaleti sağlamak amacıyla kontenjanları şu şekilde ayırmıştı:
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri: Öncelikli grup.
Engelli Vatandaşlar: %5 kontenjan.
Emekliler: %20 kontenjan.
Gençler (18-30 yaş arası): %20 kontenjan.
Diğer Kategoriler: (3 çocuk ve üzeri aileler dahil) Geri kalan kontenjan.
Başvuru Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Başvurunuzun "Kabul" mü yoksa "Ret" mi edildiğini (veya eksik evrak durumunu) şu an itibarıyla şu kanallardan netleştirebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) / Konut İşyeri Başvuru" ekranına girerek başvurunuzun güncel statüsünü (Kura aşamasında, İptal vb.) görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: Duyurular kısmında yayımlanan "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Başvurusu Kabul Edilmeyenler" isim listelerini PDF formatında inceleyebilirsiniz.