'Mülk Takibi' ile kira yönetiminde dijital dönüşüm

Türkiye’nin en kapsamlı kira ve portföy yönetim platformlarından biri olarak konumlanan Mülk Takibi; kira tahsilatından finansal raporlamaya kadar tüm süreçleri tek merkezde toplayarak, mülk sahiplerine daha öngörülebilir nakit akışı, zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.



“Gayrimenkul yönetimi artık manuel değil, finansal bir karar süreci”

Bugün 100 binin üzerinde mülkün yönetildiği ölçeklenebilir altyapısıyla öne çıkan Mülk Takibi’nin CEO’su Selim Hallaç, kendi liderliğinde şekillenen ürün vizyonunun dijital kira yönetimine getirdiği yaklaşımı şu sözlerle değerlendirdi: “Mülk sahipleri artık kira takibi için manuel yöntemlere, dağınık banka hareketlerine veya düzensiz iletişime mahkûm değil. Mülk Takibi; kira tahsilatı, ödeme hatırlatmaları, gelir-gider yönetimi ve portföy analizini tek bir panelde sunarak, mülk sahiplerinin nakit akışını daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getiriyor. Bugün platformu aktif olarak kullanan profesyonel mülk yönetim firmalarında, kira tahsilat oranlarının %95 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Biz yalnızca bir yazılım değil, finansal kontrol ve zaman tasarrufu sağlıyoruz”.

“Gayrimenkul yatırımı, lokasyondan bağımsız bir gelir modeli haline geliyor"

Bulut tabanlı altyapısı sayesinde Mülk Takibi, mülk sahiplerine coğrafi bağımsızlık sunuyor. Dünyanın herhangi bir noktasından portföy yönetimini mümkün kılan sistem, özellikle yurt dışındaki yatırımcılar için önemli bir operasyonel kolaylık sağlıyor. Selim Hallaç bu vizyonu şöyle özetliyor: “Gayrimenkul yatırımı, lokasyondan bağımsız bir gelir modeli haline geliyor. Mülk Takibi ile hedefimiz, mülk sahiplerine yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte güven veren ve ölçeklenebilir bir yönetim altyapısı sunmak”.



Yaklaşan özellikler: Yapay zekâ destekli kira analizi

Mülk Takibi, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli kiracı analizi, risk skoru ve otomatik kira fiyat tahmini modüllerini devreye almayı planlıyor. Bu yeniliklerle birlikte mülk sahipleri, yalnızca mevcut durumu değil, geleceğe yönelik finansal öngörüleri de yönetebilecek.

