Kira beyannamesi dönemi başladı: İşte 10 soruda merak edilenler

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci bugün başladı.

Bu kapsamda, 2025 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin, bu gelirlerini vergilendirmesi önem taşıyor. Kişilerin sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler, bu kapsamda değerlendiriliyor. Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanım hakkına sahip olanlar), zilyetleri (kullananlar), irtifak ve intifa (yararlanma ve kullanma) hakkı sahipleri, kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, kira geliri mükellefi sayılıyor.

Geçen yıl elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek vergi beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı şöyle: