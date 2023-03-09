ARA
Bist 100
5446,22
0,14%
Bist 100
Dolar/TL
18,9553
0,0584%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0442
0,3041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0574
0,2517%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1114,26
0,9%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Resmi Gazete'de yayımlandı... Yapı denetimine yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı... Yapı denetimine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle yapı denetim kuruluşları görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerde ihmale neden olduğunun belirlenmesi halinde, 60 veya 90 gün süreyle yeni iş yapamaya

09 Mart 2023 | 18:00
0
Resmi Gazete'de yayımlandı... Yapı denetimine yeni düzenleme

Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan yapılarda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca elektronik ortamda belirleniyor.

Yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerdeki ihmallerine karşılık idari ceza uygulanıyor. Buna ilişkin esasların düzenlenmesi için mevcut Tebliğ hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, yapı denetim kuruluşu, elektronik ortamda görevlendirildiği yapı için kendisinden kaynaklanan nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalamaz veya yapıya ilişkin bilgilerin kontrolünü doğru yapmayarak yapı ruhsatı alındıktan sonra hatalı görevlendirmeye neden olduğu anlaşılırsa 60 veya 90 gün süreyle sıralamalardan çıkarılacak, bu süre zarfında yeni iş üstlenmesine izin verilmeyecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1114,26 0,9%
  • ALTIN ONS 1828,37 0,82%
  • BIST 100 5446,22 0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9553 0,0584%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0442 0,3041%
  • EURO/USD 1,0574 0,2517%
  • INGILIZ STERLINI 1,1921 0,61104%
  • JAPON YENI 136,363 -0,644%
  • KANADA DOLARI 1,378 -0,0986%
  • RUS RUBLESI 75,9238 -0,1659%
Günün En Çok Okunanları
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Toyota'da üst düzey atama
GERİ
İLERİ
'En Güçlü 50 Kadın CEO'
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
Ekonomist’te Bu Hafta
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL