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'Süt Kardeşler'in köşkü restore edildi: Son hali

Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Neşeli Günler gibi Yeşilçam'ın ünlü filmlerine ev sahipliği yapan Arnavut Hayrettin Bey, yeni ismiyle Darcan Köşkü'nün 2022'de başlayan restorasyonu tamamlandı.

08 Şubat 2024 | 14:18
'Süt Kardeşler'in köşkü restore edildi: Son hali

İstanbul Yeşilköy’deki Darcan Köşkü restore edildi. Sinem Necipoğlu Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban’dan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’ne pek çok ünlü Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan köşkün restorasyonu yaklaşık 2 yıl sürdü. İşte yapılan açıklama ve köşkün restorasyon sonrası fotoğrafları:

1 YEŞİLKÖY'DE BULUNUYOR

YEŞİLKÖY'DE BULUNUYOR Eski adıyla Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul’un birçok semtinde rastlanan 19. yüzyıl konut yapılarının Yeşilköy’deki önemli örneklerinden biri.

2 KISA TARİHÇESİ

KISA TARİHÇESİ Paylaşılan bilgilere göre Osmanlı’nın son dönem aydınlarından Hayreddin Bey, 1900'lerin başında İstanbul’a yerleştiğinde köşk II. Abdülhamid tarafından kendisine hediye edildi.

3 ÜNLÜ FİLMLER ÇEKİLDİ

ÜNLÜ FİLMLER ÇEKİLDİ Ölümünden sonra bir dönem oğlu Mehmed Sami Bey’e intikal eden köşk, eşi Nimet Hanım tarafından zaman zaman dönemin ünlü yapım şirketi Arzu Film'e kiralandı. 1970’lerin ikinci yarısından Ertem Eğilmez ekolüne ait pek çok film burada çekildi.

4 HAFIZALARA KAZINAN FİLMLER

HAFIZALARA KAZINAN FİLMLER Tosun Paşa (1976), Süt Kardeşler (1976), Şaban Oğlu Şaban (1977), Neşeli Günler (1978), Cafer’in Çilesi (1978) Arnavut Hayrettin Bey Köşkü’nde çekilen filmlerdendir.

5 KÖŞKÜN ÖNÜNDE ÇEKİLMİŞTİ

KÖŞKÜN ÖNÜNDE ÇEKİLMİŞTİ Süt Kardeşler'in çekimleri sırasında köşkün önünde çekilen fotoğraf da aslında tarihe bir kayıt düşüyor.

6 YENİ HALİ

YENİ HALİ Sinem Necipoğlu açıklamada şu değerlendirmeleri yapıyor: “Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü’nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık.

7 KÖŞKÜN SON HALİ

KÖŞKÜN SON HALİ

8 KÖŞKÜN SON HALİ

KÖŞKÜN SON HALİ

9 KÖŞKÜN SON HALİ

KÖŞKÜN SON HALİ
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