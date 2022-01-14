Türkiye’de konut satışları, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856’ya geriledi. Geçen yılın aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856’ya düştü.

Ocak-Aralık 2021 döneminde ipotekli konut satışı yüzde 48,6 gerileyerek 294 bin 530, diğer satış türlerinde ise yüzde 29,3 artarak 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında ipotekli satışların payı yüzde 19,7, diğer satışların payı yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523’e geriledi.

İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.

En çok satış İstanbul’da, en az Hakkari’de oldu

Konut satışlarında 2021’de İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 payla ilk sırayı aldı. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. En az satış ise 267 konutla Hakkari’de gerçekleşti.

Aralıkta satışlar yüzde 113,7 yükseldi

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 113,7 artarak 226 bin 503’e ulaştı. İstanbul, söz konusu ayda 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 payla Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 payla İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Yabancıya konut satışı yüzde 43,5 arttı

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artışla 58 bin 576 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu, 2021’de ilk sırayı 26 bin 469 konut satışıyla İstanbul alırken, bu kenti sırasıyla 12 bin 384 konut satışıyla Antalya, 3 bin 672 konut satışıyla Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1827 konut satışıyla Antalya, 489 konut satışıyla Ankara izledi.

İran vatandaşları geçen yıl Türkiye’den 10 bin 56 konut satın alırken, İran’ı, 8 bin 661 konutla Irak ve 5 bin 379 konutla Rusya vatandaşları izledi.

Aralık 2021’deyse İran vatandaşları Türkiye’den 1462 konut aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 1039 konutla Irak, 885 konutla Rusya vatandaşları izledi.

Üçte birini kadınlar aldı

Türkiye genelinde 2021 yılında erkekler yüzde 54,9 payla 819 bin 730, kadınlar yüzde 34 payla 506 bin 495 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 payla 28 bin 900 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

İstanbul’da kadınlar 83 bin 226, erkekler 142 bin 120, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı.

İpotekli konut satışları Aralık 2021’de yükseldi

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artarak 45 bin 260 oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artışla 181 bin 243 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 108 artarak 76 bin 747’ye çıktı. İkinci el konut satışları geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 116,8 artarak 149 bin 756 oldu.