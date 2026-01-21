TCMB’nin kararı öncesi gözler mevduat faizlerinde: 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ARA
Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı yılın ilk faiz kararı öncesinde gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi. Bankaların güncel oranları yakından izlenirken, 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi de merak konusu oldu. Peki, 500 bin TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları…


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın (22 Ocak 2026 Perşembe) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin odağı mevduat faiz oranlarına çevrildi. Bankaların güncel oranları yakından izlenirken, 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi de yeniden hesaplanmaya başladı. Peki, 21 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla mevduat faizlerinde son tablo ne? 500 bin TL’nin aylık getirisi kaç lira oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...

1 Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

2 Yapı Kredi

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 33

Net Kazanç: 12 bin 307 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 307 TL

3 ING

ING

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 13 bin 260 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 260 TL

4 DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Net Kazanç: 14 bin 736 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 736 TL

5 QNB

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14 bin 646 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 646 TL

6 AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14 bin 465 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 465 TL

7 Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 24

Net Kazanç: 10 bin 191 TL

Vade Sonu Tutar: 510 bin 191 TL

8 Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 12 bin 476 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 476 TL

9 Enpara

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 14 bin 171 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 171 TL

10 Vakıfbank

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14 bin 465 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 465 TL

11 Halkbank

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

12 Şekerbank

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

13 Odeabank

Odeabank

Faiz Oranı: Yüzde 38,50

Net Kazanç: 13 bin 923 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 923 TL

14 Getirfinans

Getirfinans

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 12 bin 977 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 977 TL

15 Şekerbank

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 380 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 380 TL
