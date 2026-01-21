TCMB’nin kararı öncesi gözler mevduat faizlerinde: 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın (22 Ocak 2026 Perşembe) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin odağı mevduat faiz oranlarına çevrildi. Bankaların güncel oranları yakından izlenirken, 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi de yeniden hesaplanmaya başladı. Peki, 21 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla mevduat faizlerinde son tablo ne? 500 bin TL’nin aylık getirisi kaç lira oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...