Uzak Doğu’nun rotası Ege’ye dönüyor: Vize muafiyeti yürürlükte

Çinli turistin deniz, kum ve güneşten ziyade kültür ve gastronomiye düşkün olduğunu anlatan Belge, şöyle konuştu:

"Çinli ilgi, sevecenlik gördüğünde ve hoş karşılandığında sürekli geliyor ve birilerini de getiriyor. Ege'de bunların alası var. Ege'de hizmet olarak da hiçbir sıkıntı yok ve Çinli misafirlerimiz bizim en sorunsuz misafirlerimiz. Bölgemizde pandeminin patladığı gece benim bulunduğum işletmede 1. sıra sayı bakımından Çinliydi. Şimdi bu vize muafiyetiyle Çin pazarının bu tarafa doğru geleceğini hissediyorum. Şu anda büyük acente ve tur operatörleriyle çok iyi görüşmelerimiz var. Çinliler nisan ayı gibi gelir. Önümüzdeki kasım-aralık ayında şu andakinin en az Ege'de 2-3 katı olacağına inanıyorum."

Belge, Çinlilere acenteler vasıtasıyla yöre tanıtımları yaptıklarını sözlerine ekledi.