Ağustos ayı kira zam oranları açıklandı: Ev sahibi ve kiracıların dikkatine

Bu verilerin ışığında ev ve iş yerleri için uygulanacak detaylar şu şekilde:

Ağustos Ayı Kira Zam Oranı: %31,90 (Geçtiğimiz ay bu oran %32,03'tü)

Bu ay kontrat süresi dolan ev ve işletme kiracıları, yeni dönem kiralarını en fazla %31,90 oranında artırarak ödeyecekler.