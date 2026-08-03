Ağustos ayı kira zam oranları açıklandı: Ev sahibi ve kiracıların dikkatine

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 olarak gerçekleşti.
Bu verilerin ışığında ev ve iş yerleri için uygulanacak detaylar şu şekilde:
Ağustos Ayı Kira Zam Oranı: %31,90 (Geçtiğimiz ay bu oran %32,03'tü)
Bu ay kontrat süresi dolan ev ve işletme kiracıları, yeni dönem kiralarını en fazla %31,90 oranında artırarak ödeyecekler.
2 Kira zammı nasıl hesaplanıyor?
Konut ve iş yerlerindeki yasal kira artış tavanı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamalarına bakılarak hesaplanıyor.