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  • Ağustos ayı kira zam oranları açıklandı: Ev sahibi ve kiracıların dikkatine

Ağustos ayı kira zam oranları açıklandı: Ev sahibi ve kiracıların dikkatine

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, Ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak yasal zam oranı netleşti.

Ekonomist
Ekonomist
Ağustos ayı kira zam oranları açıklandı: Ev sahibi ve kiracıların dikkatine

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 olarak gerçekleşti.

Bu verilerin ışığında ev ve iş yerleri için uygulanacak detaylar şu şekilde:

Ağustos Ayı Kira Zam Oranı: %31,90 (Geçtiğimiz ay bu oran %32,03'tü)

Bu ay kontrat süresi dolan ev ve işletme kiracıları, yeni dönem kiralarını en fazla %31,90 oranında artırarak ödeyecekler.

2 Kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Konut ve iş yerlerindeki yasal kira artış tavanı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamalarına bakılarak hesaplanıyor.

Mülk sahipleri, yasalar gereği kiracılarına en fazla açıklanan bu tavan oran kadar zam yapma hakkına sahiptir. Ancak dilerlerse, kiracılarıyla anlaşarak bu oranın altında da bir artış belirleyebilirler.
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