Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,54 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,96 artış gösterdi

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81 artış, imalatta yüzde 28,96 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69 artış ve su temininde yüzde 28,85 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 26,79 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,46 artış, enerjide yüzde 26,62 artış ve sermaye mallarında yüzde 21,28 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,06 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22 azalış, imalatta yüzde 1,06 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,65 artış ve su temininde yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 0,81 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,33 artış, enerjide yüzde 4,83 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,09 artış olarak gerçekleşti.