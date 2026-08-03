2027 memur ve emekli maaşı Ocak zammı şekilleniyor

1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanmaya başladı.

2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı zammı Ocak ayında ne kadar olacak?