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2027 memur ve emekli maaşı Ocak zammı şekilleniyor

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin gözü 1 aylık enflasyon farkına çevrildi.

Ekonomist
Ekonomist
2027 memur ve emekli maaşı Ocak zammı şekilleniyor

1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla sorgulanmaya başladı. 

2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaşı zammı Ocak ayında ne kadar olacak?

1 Aylık enflasyon

Aylık enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıkladı.

2 SSK ve Bağ-Kur emeklileri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

2026'nın ikinci yarısının ilk verisiyle birlikte %1,78'lik zammı şimdiden almaya hak kazandı. Kesinleşmiş Ocak 2027 zammı; Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarının eklenmesiyle şekillenecek.

3 Memur ve memur emeklileri

Memur ve memur emeklileri

Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. İlk ay itibarıyla henüz enflasyon farkı oluşmadı; fark ödenmeye başlaması için önümüzdeki aylarda toplam %5,13’lük eşiğin aşılması gerekiyor.
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