Ağustosta ticari gayrimenkullere ilgi arttı!

Cushman & Wakefield I TR Internatıonal tarafından hazırlanan "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" başlıklı rapora göre; İstanbul’da ofis doluluğunda son 10 yılın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK ise Ağustos ayında satılan konut sayısında geçtiğimiz yıla oranla düşüş yaşandığını açıkladı.

Ticari gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Ofis ve ticari ünitelerin satışlarında büyük bir hareketlilik başladı. Arz talep dengesinin olumlu seyrettiğini gözlemliyoruz. Ancak bu talep devam ederse, denge bozulabilir, fiyatlar artabilir” dedi.

Ticari gayrimenkullerin yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu belirten Bilgiç, “Pandeminin etkisinin azalmasıyla ticari gayrimenkullere ilginin arttığını gözlemlemiştik. Bu dönemde ciddi bir büyüme kaydeden e-ticaret sektörü de ticari alanların depo ve lojistik olarak kullanılarak talebi büyüttü” dedi.

Diğer bir yandan ticari gayrimenkullerin değer artış potansiyeline de vurgu yapan Bilgiç, “Kira getirileri ve istikrarlı gelir akışı sunması bakımından iş insanlarının yanı sıra yatırımcılarda da konutun dışında ticari gayrimenkullere talebi gözlemliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da dönüşmeyi bekleyen 300 bin ticari ünite olduğunun da altını çizen Bilgiç, “ Depreme dayanıklı gayrimenkul ihtiyacı ve daha sürdürülebilir ve modern iş alanları arayışı da yine piyasa hareketliliğinin sebebi olarak ortaya çıkıyor ve ticari projelere yeni bir ivme kazandırıyor” dedi.



