Endeksa verilerine göre, ocak ayında konutlarda yüzde 125’lik artışla ilk sırada yer alan Şırnak’ı Ardahan ve Kırklareli takip ediyor.

Fiyat artışı en yavaş olan il ise yüzde 49 ile Adana. İkinci sıradaki Adıyaman’ın ardından Çanakkale geliyor.

Ortalama metrekare fiyatı en yüksek il 55 bin 335 lira ile Muğla, en düşük il 10 bin 723 lira ile Ağrı.

İstanbul fiyat artışında 63 sıra geriledi

İstanbul’da bu miktar 36 bin 862 lira. Fiyat artışında Ocak 2022’de 7. sırada olan İstanbul bu yıl 70. sıraya geriledi.

Öte yandan İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi son altı yılın en düşük seviyesini gördü.

2023 yılında taşınma oranı, bir önceki yıla göre yüzde 6.5 geriledi. Bu, pandemi dönemi dâhil 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviye.