Artan maliyetler, yetersiz arz ve yüksek faiz; konutta hem satış hem kira fiyatlarında fahiş artışları da beraberinde getirdi.

Peki sektör nereye gidiyor? Artış sürecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir’de son 1 yılda kiraların en çok arttığı ilçeler nereler? Sayfiyelerde talep hangi bölgelere kayıyor? Yabancılar sektörü domine ediyor mu? Gayrimenkul sektörüne girmek isteyen gençler nelere dikkat etmeli?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı soruları yanıtladı…

Haber: Levent Gökmen Demirciler/lgokmen@ekonomist.com.tr

(Röportaj konut finansman paketinden önce yapılmıştır)