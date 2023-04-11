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Bakan Kurum açıkladı... İstanbul'un iki yakasına "uydu kent" planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini belirterek, "Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde atacağız." dedi.

11 Nisan 2023 | 09:48
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Bakan Kurum açıkladı... İstanbul'un iki yakasına "uydu kent" planı

Dün akşam Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, İstanbul'a ilave bir nüfus getirilmemesi gerektiğini kaydetti. Kurum, "İstanbul'u, hizmet, finans, kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. Sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metrekare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek." dedi.

Bakan Kurum, İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini söyleyerek şöle devam etti:

"Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul'u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs'ta zaferimizi kazanacağız. Milletimizin refahına odaklanacağız. Gelecek kaygısı çekmeden, sadece milletimizin geleceğinin kaygısı için mücadele edeceğiz."

Kızılaya yönelik eleştirilere ilişkin gelen bir soruyu da cevaplandıran Kurum, "Kızılay bizim kurumumuz. 85 ilyonun bir değeri. Kızılaydaki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun bir mücadele yaptılar. Burada Kızılayı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı." dedi.

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına ilişkin bir soruya cevap vererek bunları konuşmanın hem millet hem de depremzede vatandaşlar adına çok gereksiz olduğunu, bir görev beklemediğini ve verilen görevi yerine getirmeye çalıştığını bildirdi.

 

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